AI題材加持 台股ETF吸金額排新興市場第三高

台股ETF上周吸金額更排名整體新興市場第三。（美聯社）

在半導體、人工智慧（AI）技術需求看增之際，資產經理人正大買印度、南韓 及台灣等新興市場 的指數型基金（ETF），台股ETF上周的吸金額更排名整體新興市場第三。

彭博資訊彙整的數據顯示，截至22日止當周，在美國掛牌的新興市場股票ETF共流入5.908億美元，但債券ETF外流1.873美元，整體新興市場ETF流入額為4.035億美元，今年來總流入額達到32.8億美元。

上周吸引資金的新興市場ETF中，印度、南韓及台灣占了絕大多數。印度吸金1.97億美元排名第一，以iShares MSCI中國以外新興市場為首，南韓以1.81億美元居次，台灣ETF以1.128億美元位居第三。

以股市ETF來看，整體新興市場吸金額前三名的經濟體依序也是印度、南韓及台灣。Thornburg投資 管理公司資產組合經理人魯賓（Josh Rubin）認為，台灣和南韓企業都正擴大投資AI科技，可望成為整體新興市場的大贏家。

瑞銀全球財富管理公司新興市場美洲投資長澤萬科（Alejo Czerwonko）指出，台灣和南韓市場今、明兩年的獲利成長率預期為新興市場最高，「記憶體晶片價格循環在今年底前應能持續向上走揚，在2025年初到年中之間攀峰」。

富國銀行（Wells Fargo）新興市場經濟學家麥肯納（Brendan McKenna）表示，投資人在尋覓配置投資之處時，也會評估地緣政治風險，「目前在地緣政治上靠攏美國、或至少保持中立的國家，都受惠於資本流入」，「南韓、台灣及泰國若非靠攏美國、就是保持中立，也都擁有AI能力，在個經層級也具吸引力」。

中國／香港ETF上周失血3,880萬美元，為新興市場最多，且遠多於倒數第二的馬來西亞（外流1,180萬美元）。