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日：不擇手段打擊外匯投機

編譯易起宇／綜合報導
日官員表示，日圓近期的貶值不符合基本面。(路透資料照片)
日官員表示，日圓近期的貶值不符合基本面。(路透資料照片)

在日圓匯率持續在政府2022年出手干預的水準附近徘徊之際，日本外匯最高官員神田真人表示，他將「不擇手段」地採取任何適當行動。這堪稱日本當局數個月來對外匯市場上的投機行為所發出最嚴厲警告。

彭博資訊報導，負責國際事務的財務省財務官神田真人25日向記者表示，日圓近期的貶值不符合基本面，且明顯是投機使然，「我們將針對過度波動採取適當行動，不排除任何選項」。

在被問到是否可能直接干預外匯市場時，神田表示，「我們隨時都已準備好」。日本政府2022年干預市場的價位為1美元兌151.95日圓。日圓上周再度貶至接近該水準，22日一度達到1美元兌151.86日圓。神田的發言讓日圓立刻轉強，從談話前的151.40一度升至151.09。

神田說：「我們在短短兩周內就看到日圓兌美元有將近4%的大幅波動，這波變動並非反應基本面，是一種異常狀況。」

這是神田自2月來首度對日圓示警。自從日本銀行（央行）上周宣布2007年來首度升息後，日圓一直在1美元兌150~151日圓左右徘徊。

Resona控股策略師石田武表示：「政府口頭干預的語氣正在加強，在採取實際行動的可能性逐漸升高之際，日圓可能獲得短期支撐。」「神田認同這是一波投機操作，且似乎正在密切注意152日圓這道關卡。」

雖然一般預期升息可能會讓匯率走強，但日銀總裁植田和男的發言強調，金融狀況將會繼續維持寬鬆，導致了日圓的持續弱勢。

高盛集團已調降其對日圓兌美元匯率的預估值，預期未來幾個月的整體環境將對日圓造成壓力。該公司現在預期，日圓兌美元未來三個月、六個月和12個月的價位將在155、150和145左右，低於先前預期的145、142和140。

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