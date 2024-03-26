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地緣衝突再升級 油價上漲

編譯陳苓、吳孟真／綜合報導
地緣政治動盪加劇，引發市場緊張，帶動布蘭特油價大漲。(路透資料照片)
地緣政治動盪加劇，引發市場緊張，帶動布蘭特油價大漲。(路透資料照片)

俄國和烏克蘭戰事升溫，莫斯科又在周末發生恐攻，俄國總統普丁暗示烏克蘭牽涉其中。地緣政治動盪加劇，引發市場緊張，帶動布蘭特油價突破每桶86美元大關、小麥價格也站上三周高點。

布蘭特原油期貨終止連三跌，25日一度走升1.5%至每桶86.7美元；西德州中級原油期貨走升0.5%至每桶81.05美元。

俄國莫斯科音樂廳遭逢恐攻，至今已造成137人喪生，當局宣布24日為全國哀悼日。伊斯蘭國（Islamic State）宣稱犯案，首批犯嫌於深夜出庭，但俄國總統普亭仍咬定烏國涉入。而烏克蘭派出無人機，這個月至少攻擊了七個俄國煉油設施，澳盛研究分析師估計，俄國有12%煉油設施產能受到影響。俄國還擊，先對烏國能源設施發動開戰來的最大規模空襲，24日又發射了57枚飛彈和無人機。

日產證券旗下的NS Trading主管表示：「地緣政治緊張升溫、俄烏能源設施頻遭攻擊，加上中東停火的希望消退，讓人們益發擔憂全球石油供給」。

有鑒於此，市場看多油價走勢。高盛預測，各國央行降息，將支撐工業和消費需求，今年大宗商品價格將漲。基金經理人持有的布蘭特的淨多頭部位，也升至逾一年來新高。

俄烏衝突也推升歐洲天然氣價格，歐洲基準期貨價格25日一度跳升4.2%。俄國24日擊中烏克蘭的地下天然氣儲存設施，由於烏國標榜自己為歐洲天然氣的儲存要地，外界憂慮，相關攻擊可能會讓歐洲補充天然氣庫存，出現困難。與此同時，由於俄烏都是小麥出口大國，衝突惡化可能會影響出貨。小麥期貨上周締造八個月來最大的單周漲勢後，25日再漲1%至每英斗5.60美元，攀抵三周高點。

此外，另一個可能帶動大宗商品價格的因素，則是各國央行即將進入降息周期。高盛分析師說，美國聯準會（Fed）和歐洲央行今年料將降息，加上中國大陸也表示將更致力推動國內經濟復甦，都有助支撐工業和消費需求，將帶動國際大宗商品價格上揚。

高盛分析師在報告中指出，由於全球各地央行今年料將啟動降息、製造業復甦，且地緣政治緊張持續，投資原物料的報酬率預測可達15%。這些分析師指出，美國在非衰退的情況下降息，通常會帶動大宗商品上漲；且由於寬鬆的金融情勢逐漸滲入市場，時間愈久，對價格愈有利。

俄國 降息 央行

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