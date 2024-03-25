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蘋果再成箭靶 歐盟將依數位市場法調查 Google、Meta也在劫難逃

編譯廖玉玲／綜合外電
歐盟25日宣布，將依最新通過的「數位市場法」對蘋果、Google和Meta Platforms啟動調查，看看這些公司是否違反歐盟的反壟斷相關規定。 （美聯社）
歐盟25日宣布，將依最新通過的「數位市場法」對蘋果、Google和Meta Platforms啟動調查，看看這些公司是否違反歐盟的反壟斷相關規定。 （美聯社）

歐盟25日宣布，將依最新通過的「數位市場法」（DMA）對美國科技巨擘蘋果、Google和Meta Platforms啟動調查，看看這些公司是否違反反壟斷的相關規定。這也是歐盟首次動用此新法，欲限制這些科技巨頭的市場力量。

歐盟執委會表示，將調查蘋果和Google母公司字母，是否准許開發商「引導」用戶離開他們的App商店。至於對臉書母公司Meta的調查，則著重在其是否給予使用者足夠的選項，讓使用者可決定自己的個資在廣告方面的用途。

歐盟的「數位市場法」已於本月初生效，違反相關規定的企業，將面臨最高全球營收10%的罰款。

蘋果公司本月初才被歐盟處以18億歐元（19.4億美元）罰款，理由是利用其在智慧手機和應用程式App Store的市場主導地位，妨礙瑞典音樂串流業者Spotify等通知用戶有其他更便宜的服務可選購。

蘋果25日在紐約股市盤前下跌0.5%，字母公司和Meta也同步走低。

上周美國司法部也對蘋果提起訴訟，理由也是該公司濫用其在手機市場的地位，妨礙市場競爭。

歐盟當局表示，目標在一年內完成調查。英國金融時報（FT）指出，過去這類反壟斷調查向來會花多年時間。

歐盟 字母 Google

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