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漫長的告別 把煤送進歷史沒想像容易

編譯季晶晶／綜合外電
印度的一處露天煤礦場。（路透）
印度的一處露天煤礦場。（路透）

雖然氣候談判代表兩年多前就試圖讓煤成為歷史，但因為俄烏戰爭持續未停的影響、印度能源需求增長、中國大陸為追求能源安全而重新增加用煤，以及讓發展中經濟體擺脫對化石燃料的國際計畫步履蹣跚，去年煤炭產量創下歷史新高，而煤價也保持堅挺。生產商正在做準備，可能還要數十年才能和這種最骯髒的化石燃料說再見。

儘管燃料煤價格遠低於2022年俄烏戰爭爆發後的高點，但還是比歷史正常水準為高。紐卡索基準燃煤期貨價略低於每噸130美元，僅為高峰期的四分之一，但還是比2011至2020年間的價位高。

亞洲的用煤量很大。到2026年，光中、印兩國的煤炭消耗量可能就占全球的逾70%。這兩國和印尼去年都有新燃煤電廠投入營運，發電量估達59百萬瓩（gigawatts），還計劃要啟動或重新啟動另外131百萬瓩。

澳洲礦商New Hope執行長Rob Bishop受訪時說：「看看亞洲的需求和燃煤電廠的建設，尤其是印度，煤炭不會很快銷聲匿跡」。

對努力要減少碳排和實現全球氣候變遷目標的人士來說，這不是好消息。

多年來，分析師一直以為，煤產量2013年創新高後會進入高原期，因資金正在枯竭。但2021年，中國大陸缺電迫使北京下令開採更多煤礦以確保能源安全。2022年，俄烏戰爭以及印度熱浪進一步提振煤炭需求。根據IEA，去年產量已增至創紀錄的87億噸。

雖然今年煤產量預料會下降，但IEA預期，到2026年都將持穩，合乎業界所預期的、與煤告別會是一段漫長過程。

中國大陸開採和消耗掉全球煤產的一半，過去三年的產量增加21%至47億噸後，礦工正努力維持成長率。印度今年煤產量預測將成長到首度突破10億噸，因再生能源、核電、水力和其他選項的發電量雖然激增，卻仍不足以滿足需求。同時，全球最大燃煤出口國印尼未來兩年的產量預料也將持穩。

事實證明逐步淘汰煤炭比預期的更具挑戰性。具里程碑意義的交易仍有賴談判達成。

印度 印尼 澳洲

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