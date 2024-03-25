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挖礦獎勵減 比特幣舊礦機轉售潮

編譯林奇賢／綜合報導
美國比特幣挖礦獎勵4月將減半，正掀起舊礦機的轉售至新興國家的風潮。（路透）
美國比特幣挖礦獎勵4月將減半，正掀起舊礦機的轉售至新興國家的風潮。（路透）

比特幣挖礦獎勵4月將減半，正引發美國舊礦機的轉售潮，賣往衣索比亞、坦尚尼亞、巴拉圭、烏拉圭等新興市場國家，因為美國礦工必須壓低成本，將礦機升級成更節能的型號，而新興國家的電費較便宜，用舊礦機挖礦依然有利可圖。

彭博資訊報導，比特幣挖礦是用特殊機器驗證區塊鏈交易，礦工會因而得到固定的比特幣作為報酬。每四年發生一次的挖礦獎勵減半，預計在4月下旬發生，挖礦獎勵將從目前的6.25枚比特幣減至3.125枚。

隨著挖礦獎勵減半只剩不到幾周，美國礦工啟用功耗較低的礦機變得日益迫切，因為持續使用舊礦機，可能會使電力成本接近、甚至超過挖礦收入。

加密挖礦服務業者Luxor Technology營運長維拉的估計，約60萬台S19系列的電腦，多數是目前還在使用的礦機，正從美國輸往非洲和南美洲。

Luxor業務發展總監林勞倫（音譯）表示，一些買家想等到減半結束後才買舊礦機，認為到時價格會降更多。業務涵蓋二手礦機交易的Luxor數據顯示，2022年3月二手S19礦機售價約7,030美元，一年後，隨著比特幣下跌，這些機器價格大跌到900美元左右，本月又跌至約427美元，預計在減半之後，到5月會下探至356美元左右。

不過，上市公司要把位於美國的礦機遷往其他國家，過程可能更困難，因為須考量到不願冒險的股東想法，而且運輸成本、破損和安全問題，也令人猶豫再三。

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