蘋果公司與百度商談 擬將百度AI技術用於蘋果設備

蘋果公司（Apple）已與百度 （Baidu）舉行初步會談，內容是關於在中國市場的蘋果設備中使用百度的生成式人工智慧 （AI ）技術，代表這家iPhone製造商正努力擴大AI能力，以及符合中國監管審查。

華爾街日報報導，這家美國科技巨頭一直在探索利用外部合作夥伴來幫助加速AI雄心。蘋果公司已與包括Google和OpenAI在內的多家公司討論，使用它們的技術支持蘋果公司的移動設備功能。

知情人士表示，蘋果公司一直在尋找中國的生成式AI模型供應商，主要是因為中國要求此類模型，必須經過網路監管機構的批准才能向公眾推出。

中國政府自去年8月公布該規定以來，已經批准了40多款生成式AI模型，其中包括百度的文心一言（Ernie Bot）。目前還沒有外國開發者製作的模型獲得批准。

全球消費電子產品製造商正競相推出支持人工智慧的筆記型電腦和智慧手機，藉助人工智慧的浪潮來刺激過去兩年疲軟的銷售。蘋果公司已投資開發人工智慧領域，包括建立自己的生成式人工智慧模型，尋求利用該技術增強語音助手、照片編輯和電子郵件等功能。

法國廣播電台引述分析人士稱，與本地人工智慧模型供應商合作可以為蘋果節省合規負擔，並有助於該公司與同業競爭，尤其是在中文人工智慧能力方面。包括小米和榮耀在內的中國消費電子公司，正嘗試在設備上部署小型人工智慧模型。

專注於人工智慧市場研究的Omdia首席分析師蘇廉節表示，蘋果是生成式AI領域的落後者，他們需要巨大的創新才能超越其他公司，該公司的優勢在於為各種技術引入創新用例和殺手級應用。