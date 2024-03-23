墨國降息1碼 俄國按兵不動

墨西哥央行21日宣布降息1碼至11%，成為拉美主要經濟體中，最新宣布降息的國家。(路透)

墨西哥央行 21日宣布降息 1碼，加入巴西、智利、秘魯和哥倫比亞的行列，成為拉美主要經濟體中最新一個宣布降息的國家。俄羅斯央行因通膨離4%目標仍有距離，22日宣布按兵不動。

墨西哥央行降息1碼至11%，符合彭博訪調經濟學家預測，是該國自2021年以來首度降息。與此同時，大多數已開發國家尚未開始放寬貨幣政策。

不過，墨西哥央行發布的前瞻指引趨向保守，表示未來利率政策將「考量通膨前景」，顯示近期內有可能暫緩貨幣寬鬆。

墨西哥2月通膨年增率由1月的4.88%降至4.4%，核心通膨率也下降。該國央行的通膨目標為3%，加減一個百分點。

拉美國家的央行在疫情爆發後，迅速應對通膨飆升。巴西和墨西哥在2021年上半就啟動升息，而美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）遲至2022才調升利率。分析師指出，拉美地區近年險些陷入惡性通膨，各國央行對延遲升息的風險更為敏銳，但這也表示他們如今的高利率，賦予提前降息一些緩衝空間。

另外，俄羅斯央行22日一如預期將基準利率維持在16%不變，並表示緊縮政策有助使通膨重返4%的目標。