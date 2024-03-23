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日核心CPI增速 4個月最高

編譯易起宇／綜合報導
日本2月核心通膨率升至四個月來最高。（路透）
日本2月核心通膨率升至四個月來最高。（路透）

日本2月核心通膨率升至四個月來最高，將使市場繼續關注日銀（央行）是否會在今年稍晚再度升息

彭博資訊報導，日本總務省22日表示，剔除生鮮食品的核心2月消費者物價指數（CPI）年增2.8%，增幅比1月的2%加速，也是四個月來首次上升，符合市場預期。通膨加速的主因多半為基期效果，公用事業補貼打壓了去年價格。

這將是該CPI指標連續第23個月位在日銀的2%通膨目標以上。日銀前幾天才宣布結束旨在提振通膨的大規模刺激措施，目前不確定何時再度採取行動。

進一步剔除能源價格的核心-核心2月CPI增幅放緩至3.2%，低於市場預期的3.3%；該指標反映物價的基本趨勢。服務業價格則增長2.2%，與1月份持平，這是日銀總裁植田和男說他密切關注的數據。

據彭博在日銀本周取消負利率後的調查，多數經濟學家認為日銀將在10月底前再次升息。在47位受訪者中，有26%認為日銀將在10月升息，認為7月的有23%，認為6月的則有約11%。經濟學家並認為，日本利率將在今年底前升至0.25%。

不過，有「日圓先生」封號的前日本財務省官員榊原英資說，日銀今年接下來可能都會維持按兵不動，以觀察通膨發展，「我不認為今年還會再升息。央行已經升息過了，他們將會停在那裡一段時間，必須觀察事態變化。」

他認為，日本決策官員可接受通膨位在2%或3%，因為溫和通膨比通縮好，「一旦開始採取升息等激烈舉措，就需要謹慎觀察情勢，然後考慮採取進一步動作。」

在19日結束負利率的同時，日銀也解除了殖利率曲線管控（YCC）政策，但仍承諾維持每月約6兆日圓（396億美元）的購債規模。

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