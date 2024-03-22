日央行總裁表態觀望 日圓先生認為今年不升息了 經濟學家不同調

日圓先生榊原英資認為日本央行今年剩餘時間不會再升息。（路透）

日本央行 總裁植田和男周五在國會回答提問時表示，該行的基本立場是讓市場參與者決定長期利率走勢。有「日圓先生」封號的日本前財務省官員榊原英資說，日本央行觀察通膨走向，2024年全年可能都維持利率於現今水準不變。

植田和男告訴國會議員，央行將密切留意近期結束負利率的政策轉變對金融市場的影響。他說，希望最終減少購買日本債券，但就目前而言，央行將採取觀望態度。他未對當前日圓水準置評。

榊原英資說：「我認為今年不會再加息。央行已完成升息 ，會維持在那裡一段時間。他們需要靜觀其變。」

他認為決策者能接受通膨達到2%或3%，因為溫和的通膨比通縮好，「一旦開始採取升息等激烈行動，就需要密切關注形勢，然後再考慮採取其他行動」。

而如果日圓兌美元匯價走貶到155-160日圓，官員可能採取干預匯市的行動。榊原英資說，取決於事件起因，比方說市場調整過度，「有時候干預是必要的，而且有效」。

日本周五公布的2月剔除生鮮食品但包含能源價格的消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.8%，高於1月的2%，合乎市場預期，這標誌該CPI數據連續第23個月不低於日本央行的通膨目標。但2月剔除生鮮食品和能源價格的CPI，由1月的年增是3.5%降到3.2%，創去年1月以來最低，這使得央行升息前景益發複雜。

Capital Economics亞太區主管Macel Thieliant指出：「沒有任何日本央行總裁植田和男所說的、需要進一步緊縮貨幣政策的過度調整跡象。我們仍然預料，年底之前的通膨率都低於央行目標值。」

但彭博資訊訪調的經濟學家卻認為，日本央行會在10月之前升息。由於日圓疲軟，升息的步伐還可能加快。經濟學家對於下次升息時機，看法分歧，47位經濟學家裡有26%說央行會在10月升息，23%說是7月。中位數估計是年底前升息1碼。