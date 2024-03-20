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輝達祕密武器 機器人上陣

編譯葉亭均／綜合報導
輝達執行長黃仁勳在GTC大會中無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人，讓外界大為驚艷。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳在GTC大會中無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人，讓外界大為驚艷。（美聯社）

輝達（NVIDIA）18日舉行「GTC 2024」大會，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫，並建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台。

業界解讀，此舉宣告輝達認為AI結合人形機器人的時代已至，將引爆機器人產業新一波熱潮。

市場先前已預期，輝達將在今年GTC大會發表最新AI晶片GB200，輝達也「不負眾望」端出該新品，然而，人形機器人相關應用則不在預期內，黃仁勳於兩小時的開幕演說最後，台上突然出現一大排人形機器人，讓外界大為驚艷。

黃仁勳高喊，為通用人型機器人建立基礎模型，是當今AI領域最令人振奮待解決的問題之一。各項關鍵技術正匯集，讓世界各地領先的機器人專家在此領域取得大躍進。

輝達的生成式AI人形機器人的硬軟體平台，包括機器人所需的電腦和AI系統、生成式AI軟體「Project GR00T」。黃仁勳特別在舞台上迎接兩台用這套軟體支援的小機器人，展現趣味互動。

黃仁勳站在舞台上的一排機器人影像前，向來賓介紹登上舞台的迪士尼星際大戰的BDX機器人。他說，這兩台小機器人是由輝達的「Jetson」驅動，行走則是靠軟體工具Isaac Sim學習而得。這兩台小機器人朝黃仁勳走去時，黃仁勳開玩笑說，現在不是吃飯時間，「等等會發點心給你」。

黃仁勳強調：「我們擁有創建人形機器人所需的技術。」未來將讓機器人能從觀察人類言行中表現得更像人類。

輝達表示，這套新平台將包含驅動機器人與AI的電腦系統「Jetson Thor」，以及一組包含生成式AI和其他工具的軟體套組「Isaac」，讓機器人更相近人類。納入生成式AI將使人型機器人能根據語言、影像、「人類示範」以及過往經驗等輸入，做出動作。

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