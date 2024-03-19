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蘋果擬攜手Google 打造AI手機

記者陳昱翔、編譯季晶晶／綜合報導
蘋果、Google傳正洽談，要將後者的生成式AI模型Gemini整合到iPhone，預期會成為今年iPhone 16的主要一大賣點，台鏈吃補。（路透）
蘋果、Google傳正洽談，要將後者的生成式AI模型Gemini整合到iPhone，預期會成為今年iPhone 16的主要一大賣點，台鏈吃補。（路透）

知情人士透露，蘋果正與Google洽談，要將後者的生成式AI模型Gemini整合到iPhone，外界猜測，雙方將達成「轟動AI行業的重要協議」，成為今年iPhone 16的主要一大賣點。

根據彭博資訊報導，兩家公司正在積極協商，蘋果取得授權，以Gemini驅動今年iPhone軟體將納入的部分新功能。匿名消息人士還說，蘋果最近也與OpenAI討論，考慮使用其AI模型，最後花落誰家，估計今年9月iPhone 16發表會即可分曉。

據了解，蘋果正準備推出iPhone下一版作業系統iOS18的新功能，部分植基於自家AI模型。強化的部分將側重於在設備上運行、而非透過雲端提供的功能。蘋果尋求可以承擔生成式AI的夥伴，包括創建圖像和基於簡單提示撰寫文稿的功能。

若蘋果和Google達成交易，兩家公司的關係將更進一步。多年來，Google母公司Alphabet每年均支付蘋果數十億美元，確保iPhone和其他裝置上的Safari網路瀏覽器以Google為預設的搜尋引擎。市場認為，若雙方談成交易的話，Gemini將擁有獲取數十億潛在用戶的重要優勢，但這也可能代表蘋果AI成果不如一些人的預期，兩家公司甚至可能進一步遭遇反壟斷審查。

今年以來非蘋陣營手機廠紛紛推出AI手機搶市，蘋果因下半年才發表新機，在AI手機市場處於落後狀態，近期在大陸銷售動能疲軟，下半年iPhone 16勢必將導入AI功能，藉此扳回一城。

業界人士指出，ChatGPT帶動生成式AI風潮後，包括三星、華為、小米、OPPO等非蘋手機品牌廠都已掀起一波AI模型軍備競賽，儘管OpenAI、Google、Meta等大咖都有現成的開放大語言模型給手機廠使用，但各家手機廠為掌握產品差異化，不受平台商限制，幾乎都選擇自研AI模型平台。

以三星為例，自行開發的AI大語言模型Gauss已應用在手機、平板，華為使用自家的盤古大模型，OPPO也同樣使用自研的AndesGPT，vivo的自研AI模型則是藍心大模型。

業界人士表示，現階段AI手機暫時無法看出哪家AI模型是市場霸主，以手機市占率來看，或許三星暫居龍頭，但手機的AI模型仍呈現百花齊放的趨勢，蘋果未來是否完全採用Google的AI模型，將牽動智慧手機市場變化。

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