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關注輝達GTC和Fed會議 史指中止連三跌

二手名表止跌回穩 這兩大因素功不可沒

編譯陳律安／綜合外電
二手名表價格近來止跌回穩。 （路透）
二手名表價格近來止跌回穩。 （路透）

在股市衝上新高、比特幣行情回升之際，勞力士、百達翡麗等最受追捧二手名表的價格已連續第二個月持平，暗示近兩年來的跌勢可能已近尾聲。

追蹤交易最熱絡50款名表的彭博Subdial Watch指數，目前小跌0.1%至33,628美元。新冠疫情時期的熱潮，在2021年和2022年初把二手名表價格推升到歷史新高，但之後這些高人氣表款價格直直落，前述指數也自2022年4月的頂峰挫跌42%。

然而，降息預期帶動股市上漲，比特幣自去年10月來也翻漲逾一倍，可能有助支撐了中古名表市場。在疫情時期，較低的借貸成本、以及部分投資人對比特幣等加密貨幣獲利了結，也是帶動名表上漲的因素。

在4月的日內瓦Watches and Wonders活動上，勞力士和百達翡麗將發表新表款，可能也是名表價格持穩的原因，因為投資人觀望新表的發布。

皇家愛彼橡樹「Jumbo」、百達翡麗金鷹5711、勞力士迪通拿陶瓷表圈款等需求最熱的瑞士名表，在過去一個月的跌幅不到1%。

配有紅藍陶瓷表圈的勞力士GMT是個例外。這款因表圈顏色獲得「百事」暱稱的旅行表，交易價格上漲約1.9%，是去年唯二上漲的勞力士表款。

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