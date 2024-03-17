運費低到難以為繼…赫伯羅德看法卻好轉：庫存去化實例多 航運旺季料提前

全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）執行長詹森說，庫存去化的情況浮現，讓他更樂觀看待下半年需求。（路透）

航運巨擘馬士基（Maersk）才警告，貨櫃航運運能接下來幾年將持續過剩，目前運費低到令業者難以為繼，但全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）看法不同，執行長詹森說，庫存去化的情況浮現，讓他較樂觀看待下半年需求。

CNBC報導，詹森表示，他對今年後續貿易前景的看法好轉。他與客戶和其他物流商的談話後，對下半年的需求預測比先前更樂觀，「我們看到許多庫存耗盡的實例，農曆新年至今，復甦情況良好。我們對此相當滿意」。

詹森也說，美國貨主，尤其是零售商，希望趕在美國東岸和墨西哥 灣可能爆發罷工之前，提早規劃今年的航運旺季。物流業者決策主管稍早在加州 舉行的泛太平洋海事會議（TPM）也向CNBC如此透露。

詹森說：「預料旺季將略為提早啟動，我想不少人會在6~8月之間拉貨。」

航運數據業者SONAR的資料顯示，美國每只40呎貨櫃運價在2月9日攀至5,353~7,329美元的高點，遠高於1月3日的3,036~3,763美元，儘管現在費率回落，美國業者仍須付出高價。從亞洲到美西的運價今年來大漲155%，亞洲至美國東岸的運價也攀升129%，亞洲至美國墨西哥灣的運價上揚71.2%。

儘管紅海危機拉高貨櫃運價，但避走紅海也推升成本，赫伯羅德預估今年盈餘將減少，因貨櫃船繞道南非好旺角，航程拉長、需要消耗更多燃料，而且碳排量也可能增加260%~354%。依照歐盟的碳權交易機制，前往歐洲的貨船因此需支付更高的碳稅。

赫伯羅德14日宣布，2023年淨利遽降，並下砍股息，導致股價走低。值得注意的是，赫伯羅德去年獲利雖遠低於2022年，仍是該公司史上第三高 。