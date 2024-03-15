FT：OpenAI找上阿布達比談AI晶片合資計畫

OpenAI執行長奧特曼。（美聯社）

金融時報（FT）報導，一家新成立的阿布達比投資公司正與OpenAI 公司洽談支持這家人工智慧（AI）新創公司的晶片投資計畫，是阿拉伯聯合大公國志在成為全球AI發展要角的最新行動。

報導引述兩名知情人士說法指出，有阿布達比政府作靠山的MGX與OpenAI 洽談的融資計畫仍在初步階段。OpenAI執行長奧特曼 正尋求成立一家半導體公司，以降低對輝達（Nvidia）供應尖端晶片的依賴。

奧特曼等人估計，未來數年打造AI基礎設施的費用高昂，估計從數億美元到7兆美元不等。如此鉅額的造價已超出傳統科技創投業者的財力，以致奧特曼尋求國家級的金主支持。

OpenAI正多方徵詢投資意願，金融時報本月曾披露，奧特曼另與新加坡的淡馬錫（Temasek）洽談融資協議。

MGX是阿聯本周剛推出的一支聚焦AI的基金，希望憑該國雄厚的財力、豐富的能源資源以及強大的政治支持，在世界各國爭先恐後成為全球AI重鎮的競賽中先馳得點。

目前AI領域的領導人物，例如奧特曼和輝達執行長黃仁勳，都深受阿聯吸引，看上該國發展AI的抱負與強大的金融實力。這個波灣國家早在2017年就任命全球首位AI部長，兩年後又啟用世界第一座著重培育AI人才的研究大學。奧特曼去年在阿布達比一場會議中表示，阿聯早在AI還不酷時，就已開始談論AI。