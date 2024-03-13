巨額資金流入 比特幣再創新高 分析師估80000美元指日可待

比特幣周二一度觸及創新高的72,968美元，是五天內第三度創新高。（路透）

史無前例的巨額資金流入加密貨幣 ，以及比特幣 即將到來的供應成長放緩，推動比特幣五天內第三次刷新歷史高點紀錄，隨後交易商似乎趁機部分了結落袋為安，價格略微回檔。

比特幣周二一度觸及創新高的72,968美元，稍後價格回落到70,000美元以下，接著又上攻，報71,432.60美元。

根據CoinShares的數據，上周流入加密資產的資金達到前所未見的27億美元，大部分投向了比特幣。今年來，比特幣和加密貨幣和一個追蹤100種最大加密貨幣的指標雙雙上漲了大約70%。

1月11日，現貨比特幣ETF在美國成功推出，是近期行情的關鍵驅動因素。貝萊德和富達投資等公司的ETF迄今已吸引到中約100億美元的資金淨流入。在英國，倫敦證券 交易所表示，將接受比特幣和以太幣的指數投資證券（ETN）的上市申請。泰國證券監管機構則有意將向散戶開放海外加密貨幣ETF。

一些評論員認為，比特幣還有進一步上漲的空間。IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore撰寫研究報告說，比特幣「下滑時可望獲得有力支撐，主要來自那些正在建倉以備未來幾個月漲向80,000美元的人」。Fairlead Strategies技術分析師Katie Stockton也認為，80,000美元指日可待。