美出招 降低半導體鏈集中度

美國商務部部長雷蒙多表示，美國希望幫助菲律賓，把半導體工廠的數量增加一倍，以降低全球晶片供應鏈的地理集中程度。(美聯社)

美國商務部部長雷蒙多 12日在馬尼拉的一個商業論壇上表示，美國希望幫助菲律賓，把半導體工廠的數量增加一倍，以降低全球晶片 供應鏈的地理集中程度。

雷蒙多本周率領一支貿易代表團訪問菲律賓，彭博資訊報導，雷蒙多和美國國務卿布林肯一樣，都尋求鼓勵東南亞國家深化對晶片製造及相關行業的投資。目前這類產業仍大部分集中在台灣與南韓。

雷蒙多說：「美國企業已經意識到，我們的晶片供應鏈過度集中於世界上的少數幾個國家。」「姑且不論地緣政治，光看集中度，俗話說不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。為什麼我們允許自己從一、兩個國家購買這麼多晶片呢？這就是我們需要多元化的原因。」

菲律賓目前有13座半導體組裝、測試和封裝廠，雷蒙多說：「讓我們把數量加倍。」

彭博表示，雷蒙多並未具體講述美國將如何協助達成，只說對美國企業客戶來說，菲國將會是個有吸引力的目的地。她補充提到，菲律賓擁有豐富的關鍵礦產資源，而且美商正在國際間尋求提高供應鏈韌性。

前一天她在馬尼拉的一場記者會上，被媒體問及美國是否正計劃擴大對中國的晶片出口管制。她回應說，持續將此措施列入考量，「我們不能允許中國將我們最先進的技術，用於軍事發展的目的」，「我們會不惜一切代價保護我們的人民，包括擴大控制」。

不過她也強調，美國無意與中國脫鉤，也絕對沒有要求印太國家在美中之間選邊站，不過「美國希望成為該地區首選的經濟夥伴」。

雷蒙多此行還將造訪泰國，出席印太經濟架構（IPEF）部長級及夥伴會議，而希望加強與東南亞地區關係的不只有美國，德國 也想要深化與泰國、馬來西亞和菲律賓的經濟和安全關係，以減少對中國大陸的依賴。

德國總理蕭茲本周在柏林分別接見泰馬菲三國領導人，官員已表示這是一次為減少對中國片面依賴的協調行動，並且透過更多樣化的供應鏈和原物料合作夥伴關係，強化德國經濟的韌性。

儘管在政治上努力擺脫北京，但中國去年仍連續第八年成為德國最重要的貿易夥伴，且德國企業在中國的外國直接投資（FDI）創下新紀錄。

德國官員表示，蕭茲與這三個國家領導人的會談還將聚焦原物料夥伴關係、吸引技術人才以及深化自由貿易，也希望與亞洲夥伴討論印太地區安全局勢、俄羅斯在烏克蘭的戰爭以及中東衝突等議題。