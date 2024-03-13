小摩：Fed降息 過了6月再說

摩根大通執行長戴蒙建議Fed等過了6月再降息。（路透）

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)認為聯準會 不應在6月前開始降息 ，而應該等待情況更加明朗。

他在雪梨舉行的澳洲金融評論商業高峰會上透過直播表示，「如果是我，我會再等等。」

戴蒙表示，經濟指標已被新冠疫情扭曲，2023年底以來的債市和股市飆漲，有一點類似泡沫的特徵，部分和疫情期間的財政和貨幣刺激措施有關，這些刺激「仍在系統中，不能說已經消失了」，他會對這些數據持保留態度，並認為Fed應該等待形勢更明朗後再降息。

聯準會下周將召開會議決定利率 走向。在積極降低通膨後，利率目前處於22年來的高點。

投資人目前押注聯準會將在3月和5月保持利率不變，然後在6月首次降息，並在聯準會主席鮑爾和其他官員發表謹慎評論後微幅調整預期。

鮑爾上周表示，聯準會距離降息所需的信心「不遠」，而他的一些同事則表示降息可能會在「今年稍後」或夏季發生。

戴蒙說，「聯準會可以快速而戲劇性地降息。」「但現在他們的說法有點受到挑戰。我建議等到6月之後，讓一切都解決掉。」

他這一段時間以來一直在警告，通膨可能比預期更為棘手，而且利率可能會在更長時間內保持在偏高水平。

摩根大通的研究團隊對2024年股市走勢的預測比大多數其他主要銀行更為悲觀。該銀行策略師預計史坦普500指數今年收於4200點，相當於較目前超過5100點的水平下跌近18%。

戴蒙表示，他不會「排除」經濟衰退的可能性，並指出比特幣、黃金和某些信貸證券的價格都是金融市場泡沫形成的跡象，也是聯準會按兵不動的更多理由。

他說，「我認為世界各地財政刺激的力量非同尋常。央行量化寬鬆的力度也非同尋常。這有點像服用了興奮劑。」「財政支出具有乘數效應，這意味著如果我給你錢，你就會花掉。企業正從推高股價和獲利的同一個『海洛因』中獲利。」

戴蒙在這場活動上也發表了對其他議題的看法。他承認會擔心川普的第二任期，可能比第一任還激進，他希望這位可能當上總統的人，外交辭令要更周全；他還說，加密貨幣的很多實際用途都是非法活動，比方說性交易、詐欺、恐怖主義，「我不知道比特幣能用來做什麼，但我捍衛你抽菸的權利，我也會捍衛你購買比特幣的權利，就我個人而言，決不買比特幣」。

另一方面，路透最新調查顯示，多數經濟學家預期，Fed將在6月進行首次降息。路透在5~11日進行的訪調中，105名經濟學家都預測Fed在本月19~20日決策會議上會按兵不動，將聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.50%不變，但72位經濟學家預計首次降息會是發生在6月。

相形之下，2月時這樣預測的比率剛好過半。

17位經濟學家預測Fed會在5月首次降息，19位預計會在7月或更晚。