美商務部長雷蒙多定目標 要助菲律賓半導體廠增加一倍

美國商務部部長雷蒙多率團訪問菲律賓。 （美聯社）

美國商務部部長雷蒙多 今（12）日在菲律賓馬尼拉一個商業論壇上表示，美國希望幫助菲律賓把半導體工廠增加一倍，以降低全球晶片供應鏈 的地理集中程度。

雷蒙多現正帶領一支由總統拜登出面組織的貿易團訪問菲律賓，訪菲期間，宣布美國企業將向菲律賓投資逾10億美元。彭博資訊報導，雷蒙多和美國國務卿布林肯一樣，都尋求鼓勵東南亞國家深化對晶片製造及相關行業的投資。目前這類產業仍大部分集中在台灣與韓國。

雷蒙多說：「美國企業已經意識到，我們的晶片供應鏈過度集中於世界上的少數幾個國家。」「姑且不論地緣政治，光看集中度，俗話說不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。為什麼我們允許自己從一、兩個國家購買這麼多晶片呢？這就是我們需要多元化的原因。」

菲律賓目前有13座半導體組裝、測試和封裝廠，雷蒙多說：「讓我們把它加倍。」

彭博表示，雷蒙多沒有具體講述美國將如何協助達成，只是說，對美國企業客戶來說，菲國將會是個有吸引力的目的地。她補充提到，菲律賓擁有豐富的關鍵礦產資源，而且美商正在國際間尋求提高供應鏈韌性。

她對參加論壇的菲律賓企業界高階主管們說：「我相信你們排在名單的前段班。」