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股價漲勢比比特幣更猛 MicroStrategy再買入12,000枚比特幣

編譯季晶晶／綜合外電
MicroStrategy周一宣布又再買進12,000枚比特幣。圖為共同創辦人賽勒。（路透）
MicroStrategy周一宣布又再買進12,000枚比特幣。圖為共同創辦人賽勒。（路透）

MicroStrategy押注比特幣獲特豐厚報酬。該公司已完成優先可轉換債的發行，將大約7.82億美元的淨收益用來買進12,000枚比特幣。由於比特幣的價格周一衝上72,000美元，再創紀錄新高，帶動MicroStrategy股價上漲，今年來已飆升116.63%，漲幅比比特幣的72%還要高。

MicroStrategy共同創辦人賽勒（Michael Saylor）在X貼文說，該公司目前共擁有205,000枚比特幣，買入均價33,706美元。以比特幣最新價格計算，這批資產共值148億美元。

MicroStrategy在周一正常交易時段上漲4.11%到1,484.23美元，盤後再攀高5%。這家公司的核心業務營收仍然是企業軟體，但股價強勢挺進有部分原因是，該公司不僅押注比特幣，更發債買比特幣，以槓桿進行交易。MicroStrategy股價現在與賽勒發債買比特幣的策略有更高的相關性。

持有比特幣的新ETF推動了一大波買盤。根據研究公司CoinShares，上周有創紀錄的27億美元流入 「數位資產投資產品」。資金流入有助比特幣與更廣泛的科技市場脫鉤。那斯達克指數和偉達（Nvidia）等大型科技股周一連續第二個交易日下跌。

其他比特幣相關股票，如加密貨幣交易所和資產管理公司Coinbase，以及經紀商Robinhood，周一也上漲。

要注意比特幣與科技股脫鉤有違歷史趨勢。根據VettaFi數據，那斯達克100指數的表現與比特幣之間有很強的歷史關聯性。加密貨幣多頭認為最近的脫鉤表明，比特幣正逐漸形成一種資產類別。

投資比特幣的Corestone Capital創辦人兼董事長Will McDonough認為，比特幣的有限供應會導致更多的需求和更高的價格。他說，「永遠不要做空比特幣。故事只會越來越精彩。供應變少，而認知度和可取用性升高」。

科技股跌跌不休之際，比特幣能否持續走高還有待商榷。若總體經濟出現問題，加密資產的表現可能會與其他科技股一樣。但就目前而言，MicroStrategy押注比特幣看來是筆精明的交易。

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