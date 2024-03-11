雷蒙多率團訪菲 稱美企業擬宣布逾10億美元在菲投資

商務部長雷蒙多；攝於去年10月。（美聯社）

路透11日報導，商務部長雷蒙多 代表總統拜登率團出訪菲律賓馬尼拉2天，聚焦貿易和投資 事宜。雷蒙多在出訪期間說，美國企業預計會宣布總額超過10億美元的在菲投資。

雷蒙多說，前述投資將在太陽能、電動車、數位化等領域，並說美國企業對在菲從商興致勃勃。雷蒙多的代表團成員有地熱能業者GreenFire Energy、Google 亞太區（Google Asia Pacific）、Visa、聯合航空、私募股權公司KKR等公司的高層。

雷蒙多在與菲律賓官員的聯合簡報會上說，美菲同盟關係猶如銅牆鐵壁，過去72年持續存在，兩國持續是堅定友人並逐漸成為追求繁榮的夥伴。

白宮1月曾指出，將派遣貿易代表團以利提振美國企業對菲律賓關鍵產業的貢獻，包括基礎建設、潔淨能源、關鍵礦物、農業、創新經濟等。

美菲為長期盟邦，兩國簽有迄今維持73年的共同防禦條約。菲律賓總統馬可仕尋求在國防合作以外領域深化菲美關係，包括經濟夥伴關係。

雷蒙多先前受訪時曾說，她常被問到美國是否要求印太地區國家在美國和中國之間選邊站，對此她說「絕對不是」，但美方希望能被印太國家選為經濟合作夥伴。