日本飯店貴到自己人都住不起 企業、政府調高差旅費

日本觀光客多加上清潔費等成本增加，日本全國商業旅館平均客單價比疫前上漲一成。（歐新社）

訪日外國遊客需求旺盛加上清潔費等成本增加，日本 全國商業旅館平均客單價比疫前上漲一成，1萬日圓（約67.9美元）訂不到東京鬧區住宿，有企業不得不增加出差費用。

日本經濟新聞報導，APA集團在2024年1月平均客單價比2019年貴13%，Super飯店2023年的客單價比前一年漲25%。日本人無論出差或是到外地看演唱會、旅行等都受影響。33歲家住福岡的女性定期到東京追星，苦惱住宿費太高，連假等特別貴的日子，只好借住朋友家。住東京的女性上班族表示，在國內旅行的時候，本來會住好一點的飯店，現在住不起。

分析飯店住宿情報的公司指出，去年夏天開始，東京23區等有的地方住宿費用特別高，企業設定的差旅住宿費，根本不足。產勞綜合研究所去年7、8月實施的調查，2023年出差住宿不必實報實銷的企業，平均一晚發8606日圓；實報實銷的企業，平均出差一晚上限9117日圓。

大阪的男性上班族說他通常會提早訂飯店好壓低費用，但很多日子，無法控制在公司上限的1萬日圓以內，必須另外得到主管同意。川崎市的男性上班族也說，出差3次會有1次超過公司規定。

已有企業開始修改出差規定。販售結婚戒指的SORA發現，有的員工會改住遠離出差地點1、2站的飯店，有人住到郊區的老舊飯店，或是不抽菸的人被迫住抽菸房，員工說忍耐到極限。4月起SORA提高差旅住宿費；現在一晚上限9千日圓，未來平日一晚可報1萬日圓、假日前一晚1.2萬日圓。

人力仲介Livesense今年1月起，已將差旅住宿費用從每晚1萬日圓，調高為1.3萬日圓。因員工表示，過去為找到便宜的飯店，必須改訂離車站很遠的地方，移動效率低。日本政府2月9日也通過，國家公務員出差的住宿費，從定額給付改為實支實付。