比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣 本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？分析師看法不一，但專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資 人參考。

MarketWatch報導，前TCW Group商品投資組合經理人厄伯追蹤過去十年來比特幣的市價，再套用梅特卡夫定律（Metcalfe's Law）--比特幣價格除以使用者總數的平方--算出比特幣市價相對於公允價值的比值現在是1.9：1。

拉長時間來看，過去十年來，比特幣市價相對於公允價值的比率最高曾升到4.8：1（2017年12月），最低則觸及0.3：1（2016年9月）。

比特幣價格波動並不極端

由此來看，比特幣行情波動似乎不比其他資產價格極端。

對照下，美股價格擺盪幅度更大。若以平均本益比作為公允價值衡量標竿，根據1871年以降的歷史資料，美股股價相對於公允價值的比率最高曾衝上7.7：1，最低則降到0.3：1。

再看最近也創新高的金價 。若以金價相對於美國消費者物價指數（CPI）的比值來計算，1970年代至今，金價相對於公允價值的比值最高曾升抵2.3：1，最低則掉到0.4：1。

厄伯強調，他並不提倡以這種依循梅特卡夫定律的估值模型作為斷定比特幣價值的唯一依據，而是提供「思考（比特幣）價值的一種方式」。

MarketWatch專欄作家胡伯特指出，這個估值模型確實值得注意。他在2020年12月首次撰文分析比特幣價值，當時比特幣交易價格漲破20,000美元，而此估值模型顯示的公允價值其實低於此數。結果呢？三個月後，比特幣飆上60,000美元，但到2022年中，比特幣果真跌破20,000美元。

由此可歸納出什麼結論？厄伯認為，此估值模型的意義是，比特幣價格總是有起有落，每一波暴漲或暴跌，不過是「在公允價值上方或下方隨機波動的一例」罷了。

今年漲上新高只是另一次隨機波動

比特幣價格6日觸及69,208.79美元的歷史新高價位，8日最新報價為67,414.61美元，今年來漲幅逼近60%。

為什麼比特幣再創歷史新高？比特幣粉絲宣稱，是市場供需使然，畢竟這款世界最大加密幣是「世上最稀有資產之一」，且對需求變化十分敏感。

但為什麼今年創新高？厄伯的解釋是，美國證管會（SEC）1月批准比特幣現貨ETF上市，隨著這些ETF加碼買進比特幣，很可能是比特幣今年漲勢的最大驅動力。

價格終究會朝公允價值修正

無論如何，厄伯認為，比特幣ETF只是又一個導致比特幣價格偏離公允價值的因素，這回是驅動價格大漲，但終究還是會朝公允價值水準修正。他舉例說，假如比特幣跌入空頭市場，嚇得投資人紛紛拋售比特幣ETF，那麼比特幣價格不大跌才怪。

結論是：未來某個時點，比特幣會再度跌至、甚至跌破公允價值。

目前的公允價值是多少？以前文提及的1.9：1比值計算，大約是35,000美元。