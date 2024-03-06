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沙國調漲4月外銷亞洲官訂油價 延續減產抬價路線

編譯簡國帆／綜合外電
沙烏地阿拉伯已調漲4月銷往亞洲的主要品級原油官訂售價（OSP），延續「減產抬價」路線。（路透）
沙烏地阿拉伯已調漲4月銷往亞洲的主要品級原油官訂售價（OSP），延續「減產抬價」路線。（路透）

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）延長自願減產措施到第2季後，沙烏地阿拉伯已調漲4月銷往亞洲的主要品級原油官訂售價（OSP），漲幅大於市場預期，延續「減產抬價」路線。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）已調高4月外銷亞洲的旗艦阿拉伯輕原油官訂價格，每桶調漲0.2美元，提高到比阿曼／杜拜基準油價均值每桶溢價1.7美元，漲幅甚於預期，也是各地最大。

相較下，沙國4月外銷美國的阿拉伯輕原油官訂價格每桶調降0.1美元，銷往北歐和地中海地區的官訂價格更都每桶調降0.6美元，賣到地中海地區的輕原油官訂價格甚至降至比地區指標油價每桶折價0.2美元。

4月銷往亞洲的阿拉伯超輕原油（Arab Extra Light）官訂價格也每桶調高0.2美元，溢價水準升至每桶1.7美元，中級原油（Arab Medium）每桶調漲0.3美元，溢價水準成為每桶0.8美元，重質原油（Arab Heavy）官訂價格每桶提高0.3美元，漲到與阿曼／杜拜基準油價均值相同。不過，特輕原油（Arab Extra Light）官訂價格維持不變，溢價水準保持在每桶2.95美元。

OPEC+延長減產至少到6月底，以免全球原油供過於求，並且支撐價格。但來自OPEC+以外的供應增加，今年仍可望滿足今年預估的多數額外需求，讓OPEC+更難取消減產。

國際油價6日盤中溫和走揚，布蘭特原油5月期貨小漲0.2%至每桶82.20美元，西德州中級原油4月期貨也漲0.2%，報每桶78.32美元，但這兩種指標油價過去半年來都跌約4%。

油價 石油 沙烏地阿拉伯

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