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去年紐約消費者投訴年度榜單 網購、價格欺詐居首

比特幣漲破68000美元、新高在望 短期有望衝破69000美元

編譯簡國帆／綜合外電
比特幣價格5日盤中漲破68,000美元，距離歷史新高價位只剩不到8%。（路透）
比特幣價格5日盤中漲破68,000美元，距離歷史新高價位只剩不到8%。（路透）

加密貨幣熱潮持續，比特幣價格5日盤中漲破68,000美元，距離歷史新高價位只剩不到8%，因比特幣現貨指數型基金（ETF）持續吸金。

路透報導，比特幣5日一度大漲8.5%至68,450.9美元，距離2021年11月締造的歷史新高價68,999.99美元，只有7.5%之遙。Coindesk報價顯示，這項全球最大加密貨幣行情漲幅稍後縮小至7.3%，報68,399.92美元，依然接近新高價。

比特幣從去年夏季以來便穩步上漲，但現貨比特幣ETF獲美國批准後，漲勢加速，同時市場信心高漲、美股迭創新高，也成為加密貨幣動能的利多。加密貨幣金融服務業者Galaxy的資料顯示，現貨比特幣ETF在2月26~28日累計淨流入17.7億美元，以28日的淨流入額最高。

區塊鏈研究團隊Brave New Coin分析師Aditya Das指出，比特幣近期可望衝破69,000美元，再創新高。

加密貨幣交易熱潮也嘉惠Coinbase，股價4日收盤狂漲11.4%至229.15美元，盤後再激漲3.8%。

比特幣 貨幣 美股

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