OPEC+延長減產 油價淡定

OPEC+同意每日額外減產220萬桶原油的措施，將再延長三個月，直到今年6月底。（路透）

為了支撐油價 ，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）3日同意，每日額外減產220萬桶原油的措施，將再延長三個月，直到今年6月底。

在既有的減產協議之外，領導OPEC+的沙烏地阿拉伯將自願每日減產100萬桶，到今年第2季結束；該國自去年7月來就一直以這個額度減產。到6月底，該國日產量約900萬桶原油。

俄羅斯 則表示會每日額外減少供應47.1萬桶。而且該國提供的數據顯示，會逐步提高減產的額度，俄國 4月將每日減產35萬桶，每日出口減少12.1萬桶；5月每日減產40萬桶，每日出口減少7.1萬桶；6月則是每日減產47.1萬桶。

瑞銀分析師史陶諾瓦說，「如果俄羅斯全面實施減產，將有更多的供應從市場上消失。因此這是一個出乎所有人意料的舉動，可能會提振油價。」

除了上述的每日減供47.1萬桶之外，俄國先前在去年4月宣布，每日自願減產50萬桶，這項措施則是會持續至今年底。

其他國家的減產情況分別是，伊拉克每日22萬桶、阿聯16.3萬桶、科威特13.5萬桶、哈薩克8.2萬桶、阿曼4.2萬桶。

Jefferies分析師羅密歐在一份報告中說：「此一決定釋出的訊息，彰顯OPEC+的凝聚力，並證實該集團並不急於恢復供應，這使人進一步相信，最終供應恢復時，將是循序漸進的。」

不過國際油價並未因此上漲，根據彭博資訊報價，紐約西德州原油4月期貨4日盤中小跌0.2%，至每桶79.82美元；倫敦布蘭特原油5月期貨則大致持平，報每桶83.49美元。

今年來，地緣政治緊張局勢加劇以及胡塞武裝組織襲擊紅海航運船隻，為油價提供支撐，但對經濟增長的擔憂亦拖累油價。

OPEC+自2022年下半年以來就實施一系列的減產措施，來支撐油市。