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比特幣狂飆 觸及6.4萬美元

編譯簡國帆、季晶晶／綜合報導
（路透）
（路透）

比特幣2月28日盤中一度漲至64037美元，為2021年11月來首度漲破64000美元大關，距離歷史新高68990美元僅約7.2%。如今市場樂觀預期，現貨比特幣ETF的需求將帶動行情刷新紀錄，也有專家認為，比特幣這波漲勢和2021年大不同。

彭博資訊分析，這波比特幣漲勢的核心在於簡單的經濟學原理：供給與需求。投資人對於現貨比特幣ETF的需求，遠超過長期持有人想賣出的量，觸發加密幣行情大漲，也吸引追求市場動能的投資人，並迫使投機客結清空頭部位，又引發軋空行情。

在現貨比特幣ETF題材激勵下，比特幣今年來已大漲逾40%，同時比特幣4月底即將「減半」，屆時每日供應量將從目前的900枚減少到450枚，縮減供應成長，也助長樂觀信心，若需求維持火熱，行情仍有上漲空間。加密幣基金Split資本公司艾柏提卡指出，投資人將開始出現「唯恐失機」（FOMO）的氛圍，會有更多人買進。

加密幣錢包業者Ledger體驗長羅傑斯也說，這波漲勢和2021年大不相同，最大差異為如今現貨比特幣ETF吸引資產管理機構和退休基金投入，因此當前漲勢是由金融機構買盤驅動，2021年出現的「狂熱散戶市場」，這次則還沒顯現。

Google趨勢數據顯示，民眾在Google搜尋比特幣的次數也遠少於2021年。

羅傑斯說，若有更多散戶參與，有望帶動價格更上層樓。

比特幣走勢。(資料來源／Coindesk)
比特幣走勢。(資料來源／Coindesk)

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