我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

十年一場空 蘋果不做電動車了

編譯劉忠勇／綜合報導

知情人士透露，蘋果公司（Apple）已取消研發十年的電動車計畫，宣告放棄執行長庫克在2014年左右啟動的「終極行動裝置」夢想，部分員工將轉移到人工智慧（AI）部門，專注於生成式AI工作。

這也暗示蘋果不再把未來賭在要價10萬美元的自駕車，而是追趕同業的AI效能，並且集中資源於Vision Pro頭戴裝置的商業化。

綜合彭博資訊、路透、紐約時報、英國金融時報（FT）及華爾街日報（WSJ）等重量級外媒報導，上周才來台祝賀鴻海50周年的營運長威廉斯（Jeff Williams）、和代號「Titian專案」的電動車開發副總裁林區（Kevin Lynch），在不到15分鐘內的會議內，向約2,000人的特別項目事業群（SPG）成員表示，將結束電動車專案。

蘋果電動車計畫的部分員工將轉移到由賈南德瑞亞（John Giannandrea）領導的AI部門，例如車用AI團隊將轉為研發生成式AI；上百位開發自駕硬體、內裝與外觀及車用電子系統的員工，必須在公司內申請新角色，若無法找到新工作，將被裁員，部分員工也已被告知將被資遣。

林區將改向賈南德瑞亞報告，SPG的三大團隊－副總裁道齊領導的渥太華的軟體團隊、梅爾斯領導的雲端工程與軟體團隊及卡爾領導的軟體專案管理團隊，將轉移到軟體部門，負責蘋果的主要作業系統。

對蘋果來說，結束開發電動車終究是令人震撼的決定。2014年來，蘋果已砸入數十億美元的研發資金，目標是推出擁有豪華轎車內裝、具有語音導航功能的全自駕電動車，該團隊也歷經好幾輪的重整和策略調整，卻描繪不出明確發展路徑，對自駕效能的目標也受挫。

蘋果這項調整也預示未來將聚焦於追趕生成式AI領域的對手，並集中資源於讓Vision Pro成為主流熱銷裝置。彭博資訊分析師認為，從AI營收流和汽車營收的長期利潤潛力考量，蘋果把資源轉向生成式AI為正確之舉。蘋果已試圖打造一套AI系統，效能和耗能都強到足以讓汽車全自駕，現在這些研發資源能運用到現有產品。

顧問業者Creative Strategies執行長巴賈林認為，蘋果將把更多重心放到生成式AI，讓投資人更樂觀看待蘋果的前景、以及在平台水準的AI競爭能力。

AI 電動車 自駕車

上一則

假期銷售增13% TJX淨利大躍進

下一則

3.2% 美下修上季經濟成長

延伸閱讀

科技巨頭新戰場 庫克：蘋果今年將公布生成式AI計畫

科技巨頭新戰場 庫克：蘋果今年將公布生成式AI計畫
蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事
蘋果放棄造車 雷軍震驚 李想認為是正確戰略選擇

蘋果放棄造車 雷軍震驚 李想認為是正確戰略選擇
日經：蘋果Vision Pro拆解 42%成本來自日本 台灣占9%

日經：蘋果Vision Pro拆解 42%成本來自日本 台灣占9%

熱門新聞

香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校