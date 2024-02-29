十年一場空 蘋果不做電動車了

知情人士透露，蘋果公司（Apple）已取消研發十年的電動車 計畫，宣告放棄執行長庫克在2014年左右啟動的「終極行動裝置」夢想，部分員工將轉移到人工智慧（AI ）部門，專注於生成式AI工作。

這也暗示蘋果不再把未來賭在要價10萬美元的自駕車 ，而是追趕同業的AI效能，並且集中資源於Vision Pro頭戴裝置的商業化。

綜合彭博資訊、路透、紐約時報、英國金融時報（FT）及華爾街日報（WSJ）等重量級外媒報導，上周才來台祝賀鴻海50周年的營運長威廉斯（Jeff Williams）、和代號「Titian專案」的電動車開發副總裁林區（Kevin Lynch），在不到15分鐘內的會議內，向約2,000人的特別項目事業群（SPG）成員表示，將結束電動車專案。

蘋果電動車計畫的部分員工將轉移到由賈南德瑞亞（John Giannandrea）領導的AI部門，例如車用AI團隊將轉為研發生成式AI；上百位開發自駕硬體、內裝與外觀及車用電子系統的員工，必須在公司內申請新角色，若無法找到新工作，將被裁員，部分員工也已被告知將被資遣。

林區將改向賈南德瑞亞報告，SPG的三大團隊－副總裁道齊領導的渥太華的軟體團隊、梅爾斯領導的雲端工程與軟體團隊及卡爾領導的軟體專案管理團隊，將轉移到軟體部門，負責蘋果的主要作業系統。

對蘋果來說，結束開發電動車終究是令人震撼的決定。2014年來，蘋果已砸入數十億美元的研發資金，目標是推出擁有豪華轎車內裝、具有語音導航功能的全自駕電動車，該團隊也歷經好幾輪的重整和策略調整，卻描繪不出明確發展路徑，對自駕效能的目標也受挫。

蘋果這項調整也預示未來將聚焦於追趕生成式AI領域的對手，並集中資源於讓Vision Pro成為主流熱銷裝置。彭博資訊分析師認為，從AI營收流和汽車營收的長期利潤潛力考量，蘋果把資源轉向生成式AI為正確之舉。蘋果已試圖打造一套AI系統，效能和耗能都強到足以讓汽車全自駕，現在這些研發資源能運用到現有產品。

顧問業者Creative Strategies執行長巴賈林認為，蘋果將把更多重心放到生成式AI，讓投資人更樂觀看待蘋果的前景、以及在平台水準的AI競爭能力。