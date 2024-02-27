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首爾江南區三豪宅 逾百萬人搶購

編譯吳孟真／綜合外電
首爾江南區三戶豪華公寓近期釋出，吸引逾百萬人競標。（美聯社）
首爾江南區三戶豪華公寓近期釋出，吸引逾百萬人競標。（美聯社）

首爾江南區新落成的一棟豪華公寓，其中三戶近期釋出，吸引逾百萬人競標，可見南韓房市儘管普遍而言不景氣，仍不減「蛋黃區」的房產需求。

彭博資訊報導，位於首爾江南區的「The H Firstier I'park」豪宅建案，原為屋齡40年的破舊建築，日前由現代工程建設公司（Hyundai Engineering & Construction）和HDC現代產業開發集團（HDC Hyundai Development Co.）合作改建。

此建案中有三戶公寓如今以四年前的預售屋定價出售，而非當前市價，因此吸引眾人搶購，預計本周四（29日）將公布競標結果。

南韓民眾普遍習慣購買比成屋便宜的預售屋，再以分期方式付清款項。由於搶房不易，政府法規明定單戶人口數較多，或長期未持有房地產者，具優先購買預售屋的權利。

據韓國房地產委員會（Korea Real Estate Board）稱，上述三戶公寓釋出是由於預售屋主退出合約。此外，由於住宅已完工，不受前文法規限制，且其所在地鄰近私人教育中心和熱門學區，是另一賣點。

房地產 南韓 Hyundai

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