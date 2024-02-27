比特幣進逼57000美元大關 帶動加密貨幣市場活跳跳

比特幣周一漲破54,000美元大關。（路透）

比特幣 的價格經過一周的盤整，周一突破54,000美元大關，本月漲幅有望高達27%。而根據路透報導，此一旗艦加密貨幣 周二續漲3.6%到56,965美元。

Coin Metrics的數據顯示，比特幣26日上漲5%，報54,460美元，盤中一度觸及54,965.26美元，是2021年12月以來最高價位。

Bitwise Asset Management分析師Ryan Rasmussen解讀比特幣漲勢說：「今天是比特幣期貨結算日，有助價格跳漲。比特幣減半將在4月下半月發生，我們即將迎來交易員通常會在比特幣減半前進行布局的窗口期。我猜大家在減半前建立看漲頭寸。」

整個加密貨幣市場也因此活躍起來。以太幣 上漲逾2%、Solana勁揚逾5%、Cardano的ADA代幣攀高約4%，Polygon的MATIC代幣漲幅高達8%，其中多邊形網絡的代幣更是暴漲8%。

加密貨幣相關股票也大漲。Coinbase和Microstrategy等公司的股價躍升16%，Riot Platforms和Marathon Digital兩大比特幣礦商更分別大漲15%和20%。

Oppenheimer分析師Owen Lau表示：「過去兩周，比特幣一直在52,000美元附近徘徊，並尋找突破機會。」他提到加密貨幣監管環境的積極變化，以及散參與度升高。

摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou在最近一份研究報告裡指出，散戶對加密貨幣的需求在2月出現反彈，成為價格上漲的重要推力，背後的催化劑可能是比特幣減半、以太幣下次技術升級，以及現貨以太幣ETF可能獲得批准。