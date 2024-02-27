不如預期 WTO看淡全球商品貿易

世界貿易組織（WTO ）祕書長伊衛拉表示，在經濟逆風四起和政治偏斜傾向保護主義之際，新冠疫情 期間維持韌性的全球貿易，如今表現卻不如預期；今年全球商品貿易成長率預估比去年好，但下修的機率也不低。

伊衛拉26日在阿布達比的記者會上表示，全球經濟放緩和不確定性擴大，對貿易活動造成壓力。2023年的商品貿易成長率可能會不如WTO去年10月預測的0.8%，今年的預期成長率3.3%也可能太過樂觀。

她說：「我們需要修復和改革多邊貿易體系，使其符合目的，但不視其為理所當然。全球貿易體系依然十分緊張。」「我們可以對近年來貿易一直維持韌性這個事實感到自豪。但若把貿易的持續韌性視為理所當然，那就太天真到危險了。」

各國貿易部長正為26日舉行的兩年一度WTO部長級會議齊聚在阿布達比，本次會議目的是制定新的全球商業規則，但就連伊衛拉也試圖降低各界的預期。

她在開幕演說上表示，目前的氛圍比WTO上一次2022年會議時「還要艱難」，她指的是在全球各地爆發的戰爭、地緣緊張和即將舉行的大選，以及各種使貿易成長可能不如預期的跡象。

她呼籲各國部長一起「捲起袖子」完成談判，但也排除了在這場會議上就WTO停擺已久的上訴機構進行改革達成協議的可能性。她說：「我們還未到達那個階段。」

另外，儘管中美近月持續恢復各領域接觸，但美方對華貿易限制措施仍未見鬆動，尤其美國貿易代表辦公室日前稱，中國仍是世界貿易體系的最大挑戰。對此，中國商務部 26日回應說，中方注意到這份報告的不實指責，認為此舉充分反映美方的單邊主義和霸凌行徑，中方對此堅決反對。