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印度拚2070年實現淨零目標 專家：融資為成敗關鍵

中央社／新德里26日專電

印度設定2070年達成「淨零碳排」目標，印度智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation，ORF）最近發表文章表示，視政府能否有效為主要計畫提供融資，將是成敗重要關鍵。

印度於2021年11月在聯合國氣候變化綱要公約締約方第26次會議（COP26）上，宣布計劃於2070年實現淨零碳排的目標。

對此，ORF於2月23日刊登印度氣候變遷議題專家辛赫（Vaibhav Pratap Singh）與ORF會長薩蘭（Samir Saran）共同撰寫的文章稱，淨零碳排目標本身就是印度未來50年的最大基礎建設，以及創造就業的機會。

這篇題為「2070年淨零碳排：為印度最大基礎設施發展融資」（Net zero by 2070：Financing India's biggest infrastructure buildup）的文章寫道，為實現2070年淨零碳排目標，印度的太陽能和風能裝置容量必須從現今水準成長70倍。

此外，印度還需要興建其他基礎設施，來支持114MMTPs（每年百萬公噸）的綠色氫氣生產，這樣的電力、工業和運輸轉型，成本估計將超過10.1兆美元，目前資金來源大約只足以涵蓋其中6成。

文章提出包括公告業界目標、利用公共資金降低貸款風險、建立大規模銀行和基礎建設債務基金、爭取外資銀行參與、加強運用債券市場，以及鼓勵外商前來投資等多項建議，以籌集資金。

文章並說，單靠國內和現今可用國外資源，尚不足以因應如此龐大財務挑戰，印度政府還應善用日益增長的全球影響力，來推動國際金融體系改革，讓更多的氣候融資能從已開發國家，流向開發中國家。

去年8月印度環境部曾表示，印度作為新興經濟體，為了實現發展和除貧目標，溫室氣體排放量勢必會增加。

印度環境部強調，儘管印度人口占全世界約17%，但1850年至2019年間累計二氧化碳排放量，還不到前工業時代世界累計排放量的4%；即使是在今天，印度的人均年排放量也只是全球平均值的1/3。

去年9月，印度政府官員重申，印度將致力於完成短中期目標，比如在2030年達成500GW（百萬瓩）非化石燃料能源容量、至少一半能源需求取自再生能源，以及把碳排放減少10億噸等，為「淨零碳排」目標鋪路。

印度 融資 貸款

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