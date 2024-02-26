2年來首次舉行…WTO部長會議登場 盼農漁業及電子商務議題取得進展

世界貿易組織（WTO）部長會議今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比登場，隨著地緣政治緊張和美國今年將舉行總統大選，本屆會議出現重大突破的機率不被看好。（路透）

世界貿易組織（WTO ）部長會議今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比登場，隨著地緣政治緊張和美國今年將舉行總統大選，本屆會議出現重大突破的機率不被看好。

法新社報導，WTO第13屆部長會議（MC13）將持續至29日，這是2年來WTO首次舉行部長會議，盼取得進展，尤其在漁業、農業和電子商務方面。

鑑於WTO規定提案須經164個成員國全體通過，在當前國際氣氛下，要達成重大協議可能性不高。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）正在加薩 走廊（Gaza Strip）交戰，以及葉門叛軍攻擊航行紅海船隻、對全球海運造成衝擊，為本屆部長會議增添挑戰。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在開幕演說中呼籲，與會部長在本週「就第13屆部長會議的決定達成共識」。

她說：「環顧四周，不確定性和動盪處處可見。」與2年前的WTO部長會議相比，「今日處境更加困難」。

WTO的總理事會（General Council）主席莫洛柯梅（Athaliah Lesiba Molokomme）說，有鑑於全球面臨的挑戰，第13屆部長會議的任務比「以往任何時候更加重要」。

她說：「在經濟不確定性及地緣政治緊張皆日益加劇的情況下，我們必須共同確保WTO足以應對當前挑戰。」

非洲國家葛摩聯邦（Comoros）和亞洲國家東帝汶（East Timor）預料在今天獲准成為WTO新成員。

包括中國和歐洲聯盟（EU）、但不包括美國的120多個國家和地區，昨天發表一份部長級宣言，意味確定了一份旨在促進國際投資發展的協議。

這些國家和地區也提出一份意見書，請求將協議正式納入WTO。不過，一些外交官擔心面臨印度 反對，因為印度拒絕接受任何未涵蓋所有成員國的協議。

在取得全體成員共識日益困難的情況下，愈來愈常達成的是多邊協議，這種協議簽署國較少，規範也僅適用於簽署國家。