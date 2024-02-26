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紅海危機增成本 達飛海運見虧損

編譯吳孟真／綜合報導

世界第三大貨櫃航運業者法國達飛海運（CMA CGM）公布去年第4季陷入虧損，是四年來首見單季虧損。達飛警告說，紅海危機使全球海運公司成本大增，未來一年仍將充滿動盪和不確定性。

達飛23日公布，去年第4季虧損9,300萬美元，有別於前一年同季獲利30.4億美元的榮景，原因是運價回落且消費者需求疲弱。達飛說，去年全年營收下滑近37%至470億美元，全年淨利下滑21%至36億美元。

達飛的聲明稿描繪出一幅「受疲軟全球經濟成長所影響的」黯淡展望，「儘管貨運量成長上半年依舊穩健，這是受到與前一年相比支撐，但下半年看起來有更多不確定性」。這凸顯達飛加入同業馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）近期對產業景氣看淡的行列。

達飛財務長費南德茲表示，紅海問題迫使貨船改繞行好望角，使往來亞洲與歐洲的航程增加多達兩周時間，而且衍生出許多額外費用。儘管葉門青年運動組織的襲擊行動干擾航運，導致航運運價自去年11月中以來大漲，但仍無法抵銷額外成本。

達飛也說，此外還伴隨日益嚴重的運能過剩問題，對航運費率會有不利影響。此一說法呼應航運巨擘馬士基先前提出的警告，即大量新船交付，使全球運能供應超過預期的需求。達飛說，今年預計有額外8%的貨櫃航運運能上線，和去年增幅相近。

費南德茲說，「如今要冒險提出明確的2024年展望，難度極高，環境波動幅度和不確定性相當大」，但他表示，唯一令人樂觀的是，貿易量正在回升。

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