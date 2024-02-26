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全球5G智慧手機 突破20億支

記者馬瑞璿／台北報導

全球5G快速發展，網通大廠愛立信指出，2023年底，全球5G用戶數約在16億戶之譜，不過，5G手機普及速度更快，根據國際研調機構Counterpoint統計，全球5G智慧手機累計出貨量已在去年第4季突破20億支，此一里程碑不到5年時間就達到了，與3G、4G技術相比，5G是最快達成此1里程碑的行動通訊技術。

2023年可說是5G通訊世代發展的關鍵年。愛立信表示，儘管市場面臨經濟挑戰、地緣政治不確定性，但5G用戶數快速成長，去年光是5G新增用戶數就有6.1億戶，較2022年成長63％，截至2023年底，5G用戶數已占全球行動用戶總數的近五分之一。

愛立信預估，至2029年時，全球5G用戶數將會從現在的16億戶增加至53億戶，隨著新型應用不斷出現，數據量也會成長，屆時，全球每支智慧型手機的平均數據使用量，預計從現行的每月21GB成長至每月56GB。

Counterpoint指出，近7成5G手機來自中國、美國、西歐等成熟市場，蘋果、三星是5G智慧手機的領頭羊，光是這兩大品牌出貨的5G智慧手機就超過10億支，而iPhone 12系列推出後，更是大大加速了5G普及。

由於5G、4G手機晶片之間的價格差距變小，這讓5G手機的價格更加親民，尤其，中國大陸品牌在高階、中高階、中階等不同價格帶均布局產品，這讓消費者有更多選擇。

展望未來，Counterpoint表示，成熟市場中，5G手機銷量已接近飽和，接下來，新興市場將會是重頭戲，預估印度、東南亞等新興市場的5G手機出貨量，將會上看10億支。

5G 新興市場 東南亞

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