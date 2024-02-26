數位貿易免關稅協議 快崩了

線上交易免關稅已助長全球數位產品服務貿易，是亞馬遜與Netflix等大型科技公司的成功關鍵。（路透）

在印尼、印度 及南非等新興經濟體的反對下，全球數位貿易免關稅 的協議正面臨崩塌風險，促使企業團體呼籲維持現狀，成員包含輝達、英特爾、超微及高通等晶片商的世界半導體理事高峰會（WSC），也致函印度敦促重新考慮，警告印度的立場可能不利其晶片設計產業，危及晶片自主雄心。

彭博資訊報導，1998年來，世界貿易組織（WTO ）部長級會議每兩年會延長一次數位免關稅備忘錄，允許跨境線上交易免關稅，如在南非觀賞Netflix的一部串流電影、和印度一名醫生進行跨國視訊電話、以及在峇里島海灘下載一部電子書等。

隨著這項備忘錄將於3月到期，WTO將於26~29日在阿布達比召開部長級會議，但印度、印尼及南非等至少三個大型開發中經濟體預定將反對再延長。由於WTO是共識決，只要一國反對，就能扼殺這項備忘錄。

成員涵蓋4,500萬家企業的國際商會（ICC）祕書長丹頓則表示，事態還沒篤定，將努力延長這項安排。

線上交易免關稅已助長全球數位產品服務貿易，不僅是亞馬遜與Netflix等大型科技公司的成功關鍵，也讓在外國市場搜集數據並從事電商行為的傳統業者蓬勃發展。現在，這些新興經濟體以擔心美國美國大型科技業者主宰市場及人工智慧（AI）等風險為由，主張必須保護數據隱私，並且避免繼續流失關稅收入。印尼認為各國必須能自行對數位貿易課徵關稅，以回應數位世界的變遷。

曾任WTO發言人的Hinrich基金會資深研究員洛克威爾警告，若終結備忘錄，將透過WTO傳遞震波，因為這是WTO創立以來，首度有成員國開啟課徵國際新關稅的大門。

美國商會等全球超過180個產業團體，已撰寫公開信支持維持現狀，警告尋求課徵關稅的國家可能傳遞不利經商環境與開放投資的訊號，長期損及自身。WSC上周致函印度總理莫迪表示，對數據傳輸課徵關稅將阻礙印度推動半導體產業及吸引半導體投資的努力。

不過，要對數據傳輸課徵關稅的難處之一，是國際缺乏數位貿易的統一法律架構或標準定義，意味著各國課徵關稅的方式可能不一致，包括根據每筆交易、每位元傳輸量、或是每項數位產品，徵收的關稅總額可能也不高。經濟合作發展組織（OECD）去年10月的研究發現，對數位流量課稅，只會增添0.1%的政府稅收。