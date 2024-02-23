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LVMH到好萊塢開創新事業 強化旗下品牌的娛樂界行銷

編譯黃淑玲／綜合外電
路易威登集團（LVMH）董事長阿諾特的長子安東尼．阿諾特（Antoine Arnault），將督導集團在好萊塢的新事業。圖為8日他出席巴黎奧運獎牌介紹活動。 （歐新社）
路易威登集團（LVMH）董事長阿諾特的長子安東尼．阿諾特（Antoine Arnault），將督導集團在好萊塢的新事業。圖為8日他出席巴黎奧運獎牌介紹活動。 （歐新社）

法國精品巨人路易威登集團（LVMH）到美國好萊塢創設新事業，由集團執行長阿諾特長子安東尼．阿諾特（Antoine Arnault），以及集團北美事業執行長梅瓦尼（Anish Melwani）共同督導，希望透過電影、電視等娛樂活動行銷旗下75個品牌。

這個新事業名為「22 Montaigne娛樂公司」，取自LVMH集團巴黎總部的地址，將與美國顧問業者Superconnector Studios合作。Superconnector Studios主要是為品牌業者，建立與娛樂圈名人或製片廠之間的連結。

英國金融時報（FT）指出，LVMH將尋求加強透過廣告、產品置入、以及原創的電視、電影和音訊製作，推廣旗下的路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）、蒂芙尼（Tiffany）等品牌，LVMH也願意共同開發、製作與出資原創影音結束。

精品與時尚、娛樂業跨界結合已有長遠歷史，例證包括1961年奧黛麗赫本的電影《第凡內早餐》、以及2021年Lady Gaga的電影《Gucci：豪門謀殺案》。梅瓦尼 說：「我們對於形式化我們在各種娛樂類型的推廣方式…補強（它們的）直接參與活動，感到興奮。」

市值4,181.9億歐元的LVMH是全球精品集團龍頭，已引領精品業結合大眾文化和名人的努力，從而提高品牌吸引力，包括去年禮聘歌手菲董（Pharrell Williams）設計男裝，也與流行音樂天后碧昂絲、足球名將梅西等人合作過。

精品業已愈來愈強化娛樂產業的連結，最近都加大在好萊塢的布局。Gucci母公司開雲集團（Kering）的董事長兼執行長皮諾（Francois-Henri Pinault）去年買下洛杉磯經紀公司Creative Artists Agency （CAA）的多數股權，這家公司旗下的藝人包括皮諾的妻子莎瑪·海雅克（Salma Hayek）。

46歲的安東尼．阿諾特負責LVMH的形象與環境永續業務，協商2024年巴黎奧運贊助案有功，去年12月接下迪奧的管理工作。

好萊塢 巴黎奧運 梅西

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