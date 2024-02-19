歐美企業用AI監控員工 惹議

沃爾瑪和星巴克等歐美大企業正紛紛利用人工智慧（AI）來監控員工在應用軟體上的訊息。（美聯社）

沃爾瑪 和星巴克 等歐美大企業正紛紛利用人工智慧（AI ）來監控員工在Slack、微軟Teams和Zoom等應用軟體上的訊息，藉此即時掌握員工的情緒，和當中可能存在的風險，但這種美其名為匿名的做法仍衍生侵犯隱私的疑慮。

CNBC報導，專事分析員工訊息的AI新創公司Aware表示，沃爾瑪、星巴克、達美航空、T-Mobile和雪佛龍等美國大公司，以及雀巢和阿斯特捷利康等歐洲品牌，均己委託該公司監控其員工間的聊天紀錄。

Aware共同創辦人暨執行長舒曼說，AI可協助企業即時了解員工的情緒，而非仰賴每年一或兩次的調查。

舒曼表示，使用Aware分析產品中的匿名數據，客戶可了解特定年齡層或特定地區的員工對公司新政策或行銷活動如何反應。其分析文字和圖像的AI模型也可識別出霸凌、騷擾等不良行為。

用於監控員工的AI，是去年爆炸成長的AI市場當中快速擴張但仍屬小眾的一塊。舒曼表示，Aware過去五年營收平均每年躍增150%，主要競爭對手包括Qualtrics、Relativity、Proofpoint、Smarsh和Netskope等公司。

不過，這種做法顯然大有問題。

非營利團體Humane Intelligence共同創辦人威廉絲表示，AI正為所謂的內部風險管理程序增添新問題。她說這類的員工監控AI「有許多都變成了思想犯罪。這對待人如同庫存是我從未見過的方式。」

紐約大學AI Now研究所主任凱珂對使用AI來協助確定哪些是危險行為表示憂心。她說：「這會對人在工作場所的言論產生寒蟬效應。」她並表示，聯邦貿易委員會（FTC）、司法部和公平就業機會委員會（EEOC），也都已對此表示憂心。

研究顯示，即使數據是彙總在一起或匿名的，在保護隱私上仍有缺陷。有一份採用1990年美國人口普查數據的重要研究顯示，僅透過郵遞區號、出生日期和性別，可辨識出87%的美國人。

凱珂表示：「他們所根據的是一種非常過時的概念。匿名化或彙整被說得像是解決隱私疑慮的萬靈丹一樣，但真相早已被全部揭穿。」