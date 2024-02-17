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大膽押注？孫正義擬籌資千億美元 成立AI晶片公司抗衡輝達

中央社／紐約16日綜合外電報導
日本軟體銀行集團執行長孫正義。（路透）
日本軟體銀行集團執行長孫正義。（路透）

美國財經媒體今天披露，日本軟體銀行集團執行長孫正義擬籌資1000億美元，成立人工智慧（AI晶片公司，俾以和輝達（Nvidia Corp）相抗衡。

彭博引述消息人士報導，孫正義（Masayoshi Son）這項計畫的主要目的在供應AI所需的半導體，代號為「伊邪那岐」（Izanagi）。

知情人士表示，孫正義會使用日本神話中創造和生命之神伊邪那岐這個名字，部分原因是它包含了通用人工智慧（Artificial General Intelligence, AGI）的英文字母縮寫。

路透向軟體銀行集團（SoftBank Group）尋求評論，未立即取得回應。

彭博引述消息人士表示，軟銀本身將挹注300億美元，另外的700億美元，則將來自中東的金主。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，軟銀持有英國晶片設計公司安謀國際科技公司（ARM）約90%股權。

軟銀財務長後藤芳光（Yoshimitsu Goto）本月稍早曾表示，安謀很快將成為AI不可或缺的一環。後藤曾說安謀是軟銀集團「核心中的核心」。

安謀主管本月稍早表示，公司看好其中央處理器晶片的強勁需求，安謀晶片在資料中心AI運作中和輝達AI晶片相輔相成。

軟銀素以科技投資聞名，擅以前所未聞的規模大膽押注新創公司。

但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，利率攀升侵蝕投資人風險胃口，估值大幅縮水的重創下，軟銀投資改採守勢。

軟銀本月稍早公布財報5季來首度轉虧為盈，旗下投資的科技公司表現改善也對軟銀帶來提振。

晶片 安謀 AI

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