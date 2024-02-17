搶贏台積 三星2奈米訂單到手

三星電子拿下第一筆以2奈米製程代工生產人工智慧（AI）晶片的訂單，客戶是日本新創業者Preferred網路公司（PFN）。（路透）

南韓媒體報導，三星 電子已拿下第一筆以2奈米製程代工生產人工智慧（AI）晶片 的訂單，客戶是日本新創業者Preferred網路公司（PFN），成功從台積電 手上搶得訂單。韓媒認為，這象徵著三星電子在先進晶片製程技術競賽中，對台積電的一大勝利。

綜合韓國經濟日報與BusinessKorea報導，三星將以最新的2奈米製程科技，為PFN生產AI加速器和其他AI晶片。

知情人士透露，PFN從2016年來便與台積電合作，但決定運用三星的2奈米製程生產下一代AI晶片，因為三星提供一站式的全面晶片製造服務，從高頻寬記憶體晶片（HBM）設計、生產、一直到先進的2.5D封裝。

成立於2014年的PFN，是以開發AI深度學習的專業為人所知，也已吸引到豐田汽車（Toyota）、NTT及發那科（Fanuc）等大企業的大規模投資。

這項協議同時嘉惠PFN和三星，PFN能運用最新的晶片製程技術，從而取得競爭優勢，三星則為2奈米製程贏得實際客戶，在與台積電的先進製程競賽中穩住陣腳。

分析師說，雖然台積電2奈米製程的客戶目前仍舊比較多，但PFN轉向三星，象徵風向逐漸有了改變，提高了更多重要客戶琵琶別抱的可能性。

一位南韓晶圓代工產業人士說：「從PFN這類無廠半導體公司的角度來看，要評估三星電子和台積電還沒量產的2奈米製程表現，有太多變數，因此焦點很可能是放在供應鏈前景，例如HBM的平穩供應、以及設法大幅降低對台積電的依賴。」

BusinessKorea引述外國媒體報導，台積電已與蘋果、輝達（Nvidia）等主要客戶分享2奈米原型製程的測試結果，目標在2025年量產，在2奈米製程領域取得領先地位。

去年6月公布2奈米製程詳細路線圖的三星，將在2025年以2奈米製程量產行動應用晶片，幾年後擴及其他用途，包括2026年製造用於超級資料中心與電腦叢集的高效運算（HPC）晶片，接著2027年生產車用晶片。三星也計劃在2027年前量產更先進的1.4奈米製程晶片。

此外，三星電子會長、三星集團實質領袖李在鎔，16日視察集團旗下位於仁川的生技工廠，聽取生技事業的中長期策略簡報，勉勵不要滿足於現狀，要突破極限。