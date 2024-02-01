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紅海貨櫃量減少近30% 走鐵路自中國經俄羅斯到歐洲的貨物大增

編譯季晶晶／綜合外電
葉門叛軍青年運動1月18日發射攜炸彈的無人機襲擊美籍貨輪Genco Picardy。根據國際貨幣基金組織，貨輪遇襲危機使紅海貨櫃運量減少近30%。（美聯社）
葉門叛軍青年運動1月18日發射攜炸彈的無人機襲擊美籍貨輪Genco Picardy。根據國際貨幣基金組織，貨輪遇襲危機使紅海貨櫃運量減少近30%。（美聯社）

根據國際貨幣基金（IMF），自去年底以來，葉門叛軍青年運動襲擊貨輪，已使紅海貨櫃量減少近30%。另據CNBC，走鐵路自中國經俄羅斯到歐洲的貨物大增。

IMF中東和中亞部主任Jihad Azour周三在記者發布會上表示，航運量減少和相關航運成本增加給來自中國的貨物造成額外的延誤，如果問題升級，可能加深對中東和中亞區經濟的衝擊。

IMF資料顯示，2023年上半年，通過蘇伊士運河的貿易量約占全球的12%，包括30%的貨櫃逾輸、10-15%的全球海運貨物和8%的全球液化天然氣運輸。IMF周三更新中東和中亞區經濟展望報告時說，截至2024年1月21日，通過蘇伊士運河的10天累計航運量年減近50%。

因航運業者應對紅海航運中斷，貨櫃運價已大幅上漲。B. Riley證券公司分析師Liam Burke接受MarketWatch採訪表示，從2021年第3季到2023年第3季，貨櫃運價持續走低，但Freightos波羅的海指數顯示，2023年12月31日到2024年1月29日，運費大漲150%。

Burke表示，目前還沒看到運輸榖物等大宗商品的乾散貨運價出現同樣漲幅，但穀物運輸有季節性，通常集中在下半年。

紅海危機促使托運人急尋其他途徑，將貨物由中國運往歐洲。

運價分析平台Xeneta數據顯示，截至1月14日的一周內，越南與歐洲之間的航空貨運量比前一周大增65%。

此外，托運人對途經俄羅斯的鐵路運輸也增加興趣，諮詢和預訂量均激增。

RailGate Europe業務發展主管Julija Sciglaite說，根據出發地和目的地的不同，鐵路貨運14到25天可到，遠優於海運。從中國經紅海到荷蘭鹿特丹港走海運大約是27天，繞行南非好望角再增加10-12天。

Sciglaite補充表示，鐵路有部分路段在俄羅斯領土上。自俄烏戰爭爆發以來，許多公司運貨不敢經過俄羅斯，「預訂數量大減，但在去年，由於運輸時間和運價不錯，這條路線正在復甦」。

俄羅斯 蘇伊士運河 越南

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