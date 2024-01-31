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3.1% IMF上修全球GDP成長

編譯林奇賢／綜合報導
IMF將今年全球國內生產毛額預估成長率，由去年10月預測的2.9%上修到3.1%。（路透）
IMF將今年全球國內生產毛額預估成長率，由去年10月預測的2.9%上修到3.1%。（路透）

國際貨幣基金（IMF）30日公布最新「世界經濟展望（WEO）」報告，以美國經濟意外強勁與中國大陸的財政支持為由，將今年全球國內生產毛額（GDP）預估成長率，由去年10月預測的2.9%上修到3.1%；對2025年的預估成長率仍維持在3.2%不變。

IMF將美國今年成長率預估上修0.6個百分點，至2.1%，對中國大陸的預估則調高0.4個百分點，至4.6%。巴西、印度、俄羅斯等大型新興市場經濟體，預料都會表現得比原先預期更好。

然而，全球今、明兩年的經濟成長率預估，仍低於2000~2019年的平均成長率3.8%。IMF表示，高利率、有些財政支持計畫退場，以及生產力成長偏低，持續影響全球經濟。

IMF說，由於限制性的貨幣政策以及供給面的問題紓解，多數地區的通膨下降速度比預期更快。今年全球整體的通膨率，料將降至5.8%，明年則是進一步降至4.4%。在先進經濟體，今、明兩年的通膨分別降到2.6%和2%。

在通膨減緩和穩定成長下，經濟硬著陸可能性已下降，危及全球成長的風險大致已取得平衡。IMF首席經濟學家古林查斯說：「全球經濟持續展現出色的韌性，我們如今正處於軟著陸的最後下降階段，通膨穩定降溫，成長也有撐。但擴張步伐偏慢，而且未來可能遭遇亂流。」

IMF提及的風險包含，地緣政治震撼和全球供應中斷，例如葉門胡塞叛軍在紅海發動的攻擊，或中東衝突擴大，導致大宗商品價格再次竄升，或頑強的通膨迫使各國央行在更長的時間維持高利率。

IMF正關注中東衝突升高的可能性，「就目前而言，在供應中斷方面，以及對整體通膨的可能影響，仍相當有限」。

IMF也再次告誡，認為全球可能發生貿易碎片化（fragmentation），並預測今年全球貿易成長3.3%，明年則成長3.6%，都低於歷史平均值4.9%。

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