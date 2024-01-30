澳洲股市觸及新高 澳債上漲

澳洲股市指標S&P/ASX 200指數，30日盤中觸及歷史新高。 （路透）

澳洲 股市標普ASX 200指數今（30）日盤中一度觸及新高，但收盤未能突破紀錄。澳洲統計局最新公布的零售數據顯示，去年12月零售降幅超過預期，較11月下滑2.7%，是一年來最弱表現。市場認為，澳洲央行 下周利率會議應不會再升息，帶動澳洲公債上揚。

澳洲股市今天盤中攀升至7,630.5點，突破2021年8月創下的最高紀錄7,628.9點，收盤上漲0.29%至7,600.2點。雲端服務公司Megaport因財報亮麗，飆漲27.61%，必和必拓（BHP）與力拓（Rio Tinto）等重量級礦業股，也帶動大盤上漲。

消費支出占澳洲國內生產毛額（GDP）一半以上，因此零售數據是澳洲央行利率決策的重要考慮因素。12月零售的月降幅比預期的1.7%大很多，且11月零售銷售增幅遭下修至1.6%，顯示澳洲民眾因為消費預算壓力，提早在11月利用黑色星期五、網購星期一的優惠折扣期間花錢，而在12月時非常克制。

金融市場在數據公布後，幾乎確定澳洲央行2月5日、6日召開今年的第一次利率會議時，不會升息，而且成為預期8月降息可能性超過70%的原因之一。澳洲公債漲幅擴大，對利率政策敏感的三年期公債殖利率 下跌5個基點至3.71%。

澳洲央行自2022年5月以來，已經升息425個基點，利率目前在12年來的最高點4.35%。消費者在生活成本上升與抵押貸款高還款額的沈重壓力下，一直在縮減非必要支出。周三備受關注的去年第4季通膨報告將公布，經濟學家估計，整體通膨率可能降至兩年低點4.3%，進一步支持利率無需再調高。