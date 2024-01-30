真有那麼危險嗎？FT指客戶施壓散裝航運業照走紅海

Genco旗下Genco Picardy號1月17日遭到胡塞組織的無人機襲擊。（美聯社）

英國金融時報（FT）報導，散裝航運業者面臨非走紅海不可的壓力，因為已有原物料貿易商以貨運耽延為由揚言索賠，還要求更改合約中的「戰時」條款，迫使船公司走較危險但更便宜而快速的蘇伊士運河 ──紅海航線。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）去年11月開始襲擊紅海上商船以來，西方國家航運公司紛紛改道，有的幾乎完全不走蘇伊士運河和紅海，改走遠繞好望角的航線。

不過，希臘海運公司Allseas Marine董事長 Michael Bodouroglou表示，有些租用散裝貨輪的公司，已要求在合約中刪除所謂的「戰時」條款。這條款允許船東當最直接航線過於危險時改變航線，若少了這條款，船公司將被迫繼續取道蘇伊士運河。

金融時報引述一位海事律師指出，租船的業者經常告訴船公司，葉門外海目前的情況沒那麼危險，不構成必須改道的理由。

目前最嚴重的遭襲個例中，是油輪馬林魯安達號（Marlin Luanda）26日遭胡塞組織的飛彈命中而著火，船員和海軍艦艇花了19個小時才撲滅。

這位律師表示，租船的業者擔心，一旦貨物耽延，客戶可能拒絕支付給耽延的貨物。業者警告船公司，貨物若因改道延遲運達，他們可能要求賠償。

據倫敦航運服務公司Clarksons統計，通過紅海口的散裝貨輪1月28日止一周較12月初下降45%，貨櫃輪下降多達91%。

Bodouroglou表示，有些租船的業要求他的會員從租船合約中刪除戰時條款，以確保航運公司無權更改走蘇伊士運河的航線。他表示，到目前為止，他不知道有任何會員會同意這麼做。

紐約散裝航運公司 Genco Shipping執行長 John Wobensmith 表示，他尚未收到租裝業者因改道而表現異議的情況。他表示，規模較小的業者可能較不了解規矩。

Genco旗下Genco Picardy號1月17日遭到胡塞組織的無人機襲擊。Genco 12月決定避走紅海時，仍有兩艘船在紅海，另一艘船安全駛離。