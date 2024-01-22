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日經225指數攀34年新高 但這國股市漲幅才是全球冠軍

編譯林聰毅／綜合外電
奈及利亞股市今年來大漲26.43%，高居全球之冠。圖為奈及利亞證交所。 （路透）
奈及利亞股市今年來大漲26.43%，高居全球之冠。圖為奈及利亞證交所。 （路透）

在外資與中資進場的帶動下，日經225指數22日攀抵34年新高，日股雖然搶手，但今年來的漲幅只能排在世界第四，奈及利亞才是2024年迄今全球漲速最快的股市，因為投資人預期總體經濟表現的改善將轉化為更好的報酬率，因此加碼奈國股票。

根據彭博資訊的資料，至上周收盤為止，奈及利亞股市大盤指數今年來報酬率為26.43%，稱霸全球，阿根廷及埃及股市緊追在後，分別以26.37%及12.69%的漲幅位居第二、三名，日經225指數今年來則上漲9.21%。

奈國股市上周創下九年來單周最大漲幅，平均報酬率為13.84%。Afrinvest Securities將這波張勢歸因於「強勁的購買情緒」，並表示大盤指數已「創紀錄」。

國家市場情報（The Nation's Market Intelligence）追蹤的全球股票數據顯示，奈及利亞是今年來全球表現最好的股市，而大多數先進股市開年來走勢低迷，因為中東的地緣政治緊張，升高了全球總體經濟展望的不確定性。

大多數分析師表示，預期奈及利亞股市的漲勢將會持續下去，理由是即將到來的財報季和大多數上市公司的預期表現。Cordros Capital表示，預期短期內多頭將主導奈國股市表現，因為投資人對2023年全年財報和股利等利多提前部署的動能，應會大於獲利了結。

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