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台積電吹響2024年反彈號角 半導體股市值增逾1600億美元

編譯季晶晶／綜合外電
台積電發布的展望提振投資人對2024年科技業廣泛復甦的希望，推動晶片股漲勢。（路透）
台積電發布的展望提振投資人對2024年科技業廣泛復甦的希望，推動晶片股漲勢。（路透）

台積電對資本支出和營收的展望提振投資人對2024年科技業廣泛復甦的希望，推動從東京威力科創和輝達（Nvidia），半導體股公司的市值激增逾1,600億美元。

彭博資訊指出，台積電亮麗的財報凸顯出，疫情過後，市場對智慧手機、晶片和運算需求反彈的預期。周五，這家全球最有價值晶片製造商繼ADR在美國股市狂漲近10%後，股價在台北股市攀升逾5%，其主要供應商東京威力科創和愛德萬測試則在東京股市分別上漲5%和8%，根據彭博資訊，它們合力推動從美國到亞洲的半導體股票大漲約1,650億美元。

台積電的展望為習慣於低迷市場的投資人提供了急需的保證。台積電和Nvidia預算資本支出為280億至320 億美元，預計全年營收成長恢復到至少20%。高階主管還花了許多時間談論AI出現將如何推動整個行業的發展。

在歐洲，艾司摩爾（ASML） 勁揚4%，帶動Nvidia和英特爾（Intel）在內美股的廣泛反彈，費城半導體指數創下自12月11日以來的最大漲幅。

Wedbush分析師寫道：「過去四到五個月，台積電對近期基本面的信心似乎明顯改善。我們認為這種更多頭的前景是因為AI貢獻不斷增加而產生的樂觀情緒，以及對2024年傳統終端市場趨勢有較佳預期。」

晶片製造業在近幾周出現復甦跡象。根據半導體產業協會估計，晶片銷售額下滑一年多之後估計要成長了。台積電預估3月營收至少增加8%到180億到188億美元，高於市場預期的大約182億美元。

請留意不確定性依然存在。台積電的競爭對手三星電子本月公布，營業利潤連續第六季下滑，主因是智慧手機和記憶體業務的消費需求低迷。世上最大電腦、智慧手機、晶片和網路市場的中國大陸也還有許多問題。台積電的長期重要客戶蘋果則因預期需求疲軟——Jefferies認為iPhone在大陸的銷售頹勢恐將加深——評級遭下調，。

投資人可能發現，根據MarketWatch的一篇報導，今年制覇股市、影響力最大的仍是「美股七雄」——亞馬遜、蘋果、Alphabet 、微軟、Meta、特斯拉和Nvidia，這幾家公司去年讓標普500指數成分股的市值狂增5兆多美元。Dow Jones Market Data僅在2020年發現市值增加如此集中的案例，而且也來自同一批公司。

台積電 晶片 投資

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