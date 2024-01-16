錢潮滾動 印度股市「牛」氣沖天

印度NSE Nifty 50指數去年飆漲20%。（路透）

追蹤印股的指數股票型基金（ETF）的淨流入在2023年創下歷史新高，分析師樂觀認為，即使印度 今年將舉行備受關注的國會大選，投資 人仍將繼續買入這個全球成長最快的主要經濟體。印度股市15日也再創新高，印證分析師的看法。

路透報導，晨星Direct的數據顯示，去年專注於印度的ETF淨流入86億美元，超越2021年的高峰74億美元。晨星公司的數據也顯示，去年流入印度ETF的資金額，占新興市場 基金總買入額的三分之一。印度NSE Nifty 50指數去年飆漲20%，表現分別優於MSCI新興市場股票指數的7%、以及中國藍籌股滬深300指數的下跌11.4%。

分析師認為，這項趨勢在印度5月舉行國會大選之前以及之後，都將持續下去，因為總理莫迪可望罕見地贏得第三個任期。

HANetf ETF的研究主管貝利（Tom Bailey）表示：「強勁的資金流入顯示，投資人並不認為（印度）即將舉行的大選會有政治風險。」他拿印度與台灣做為對比，由於擔心台灣今年1月大選的政治風險，歐洲投資人在2023年從台灣相關的ETF撤資9,160萬美元。

印度股市的幾個大盤指數15日連續第五個交易日走升，均創下歷史新高。標普BSE Sensex指數收漲1%至73,327.94點；NSE Nifty 50指數上漲0.9%，首度漲破22,000點關卡，中小型股也攀抵歷來新高。

在莫迪領導的印度人民黨（BJP）從在野黨手中奪回了幾個關鍵邦的控制權後，印度股市迭創歷史新高，外國投資組合投資人去年12月的買股金額創單月新高。

貝利表示，強勁的資金流入不僅是因為選舉利多，還有對印度經濟進步與重要性的樂觀情緒。

印度預測在截至3月底的財政年度將有7.3%的年成長率，為全球主要經濟體中最高。

分析師說，由於對中國經濟成長和中美緊張的擔憂，投資人相中了印度，以分散其新興市場的投資組合。