我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成亞裔首位視后

共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

錢潮滾動 印度股市「牛」氣沖天

編譯林聰毅／綜合報導
印度NSE Nifty 50指數去年飆漲20%。（路透）
印度NSE Nifty 50指數去年飆漲20%。（路透）

追蹤印股的指數股票型基金（ETF）的淨流入在2023年創下歷史新高，分析師樂觀認為，即使印度今年將舉行備受關注的國會大選，投資人仍將繼續買入這個全球成長最快的主要經濟體。印度股市15日也再創新高，印證分析師的看法。

路透報導，晨星Direct的數據顯示，去年專注於印度的ETF淨流入86億美元，超越2021年的高峰74億美元。晨星公司的數據也顯示，去年流入印度ETF的資金額，占新興市場基金總買入額的三分之一。印度NSE Nifty 50指數去年飆漲20%，表現分別優於MSCI新興市場股票指數的7%、以及中國藍籌股滬深300指數的下跌11.4%。

分析師認為，這項趨勢在印度5月舉行國會大選之前以及之後，都將持續下去，因為總理莫迪可望罕見地贏得第三個任期。

HANetf ETF的研究主管貝利（Tom Bailey）表示：「強勁的資金流入顯示，投資人並不認為（印度）即將舉行的大選會有政治風險。」他拿印度與台灣做為對比，由於擔心台灣今年1月大選的政治風險，歐洲投資人在2023年從台灣相關的ETF撤資9,160萬美元。

印度股市的幾個大盤指數15日連續第五個交易日走升，均創下歷史新高。標普BSE Sensex指數收漲1%至73,327.94點；NSE Nifty 50指數上漲0.9%，首度漲破22,000點關卡，中小型股也攀抵歷來新高。

在莫迪領導的印度人民黨（BJP）從在野黨手中奪回了幾個關鍵邦的控制權後，印度股市迭創歷史新高，外國投資組合投資人去年12月的買股金額創單月新高。

貝利表示，強勁的資金流入不僅是因為選舉利多，還有對印度經濟進步與重要性的樂觀情緒。

印度預測在截至3月底的財政年度將有7.3%的年成長率，為全球主要經濟體中最高。

分析師說，由於對中國經濟成長和中美緊張的擔憂，投資人相中了印度，以分散其新興市場的投資組合。

印度 投資 新興市場

上一則

2027年AI PC出貨估達1.7億台

下一則

財報、數據主導本周美股走勢

延伸閱讀

印中角力新戰場 馬爾地夫要求印度3月15日前撤走駐軍

印中角力新戰場 馬爾地夫要求印度3月15日前撤走駐軍
印度首都豪宅夯 3天賣光逾千戶 價值超過8億美元

印度首都豪宅夯 3天賣光逾千戶 價值超過8億美元
印度孟買跨海大橋啟用 用鋼量17座巴黎鐵塔

印度孟買跨海大橋啟用 用鋼量17座巴黎鐵塔
馬爾地夫總統訪中國之際 與印度觀光衝突愈演愈烈

馬爾地夫總統訪中國之際 與印度觀光衝突愈演愈烈

熱門新聞

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

2024-01-09 13:05
印度高級住宅需求大增，新德里近郊一處8.65億美元豪宅預售案於三日內就遭搶購一空。（路透）

印度富人口袋多深？ 逾千戶共8億美元豪宅預售「三天就售罄」

2024-01-08 17:34
進入新的一年，大型科技公司的裁員動作未見稍止。（路透）

光景差 科技業裁員潮未歇

2024-01-12 01:00

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司
「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 
李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙