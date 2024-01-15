晶片銷售將復甦 反彈力道有疑慮

在人工智慧（AI ）晶片 的買氣加持下，6,000億美元的半導體市場今年將迎來「轉折轉」，甩脫去年低迷的景氣，整體銷售額出現兩位數增長。但儘管全球晶片營收近來回溫，單位出貨量卻未同步走揚，加上AI銷量相對較小，分析師對復甦力道仍有疑慮。

英國金融時報（FT）引據美國半導體產業協會（SIA）的數據報導，去年11月全球半導體銷售額增至480億美元，為一年多來首次出現季增和年增。SIA執行長紐佛（John Neuffer）說，這項數據「顯示全球晶片市場正在繼續走強」。在此之前，SIA的世界半導體貿易統計部門（WSTS）預測，2024年將「強勁上升」，全球營收將成長13%至5,880億美元。

然而，晶片顧問機構Future Horizons創辦人潘恩說，這項營收成長數據是因為比較基期太低，單位出貨量並未齊步攀高。他說，「2024年下半之前，很難看到要如何達成單位出貨量成長」。他並表示，這不是下一波好轉的開始，在開始進入這個周期的短缺階段之前，還有很長的路要走。

晶片業數十年來一直擺盪在供給短缺和過剩之間，最近一次低潮始於2022年夏天。

潘恩說，晶片業比以往幾次周期更快「觸底」，不到一年就來到底部。但在雲端 提供商的瘋狂支出被消費者和企業的更謹慎態度抵銷之際，復甦的速度仍有疑問。

他指出，在銷量低迷之際，平均售價提高是重回營收成長的決定性因素，「此刻還不清楚的是，平均售價的增幅為何如此強勁。」儘管輝達（NVIDIA）的AI系統要價上萬美元，但銷售量相對較少。他說，AI不是智慧機，這是問題所在，整體而言，數字並不大。

ChatGPU大獲成功，帶動生成式AI起飛，少數財力雄厚的雲端和消費網路公司，爆買高效能晶片。CCS Insight分析師布拉柏說，「整體來說，我們肯定到了轉折點，但必須要務實，若非高效能運算的實力，我們不會如此正面地談論半導體的好轉」。

Jefferies分析師在最近報告中寫道，模擬顯示，半導體周期會在2024年加速，2025年上半達到高峰，今年將成長約20%，2025年將成長14~16%。