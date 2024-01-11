我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

34441 日股攀上34年新高

編譯陳律安／綜合報導
日經指數10日收盤跳漲至34441.72點，寫1990年2月來最高收盤價位。（美聯社）
日經指數10日收盤跳漲至34441.72點，寫1990年2月來最高收盤價位。（美聯社）

日股日經指數10日收盤創下34年新高，原因是當地科技股追隨美國科技股的漲勢，以及日圓疲弱，激勵日本出口商的股價。

日經225指數10日收盤跳漲2.01%至34,441.72點，寫1990年2月來最高收盤價位，也是1990年3月來首度翻越34,000點關卡。東證指數Topix同日也收漲1.3%至2,444.48點，攀抵1990年3月來最高水準。

三井住友資產管理公司首席市場策略師市川亞浩說：「日經指數越過34,000點大關，吸引投資人加碼。」

美股史坦普500指數與道瓊工業指數前市收跌，但以科技股為主的那斯達克綜合指數收高。

東海東京研究所市場分析師安田秀太郎說，疲弱的日圓為日股颳起順風，有別於去年底日圓兌美元走強，抑制日經指數的漲勢。

日圓兌美元在亞股交易時段走貶，美國本周稍晚將公布通膨數據，可能影響聯準會（Fed）的利率走向。日圓匯價走低，有助於提高日商匯回日本的海外獲利。

優衣庫母公司迅銷10日大漲3.83%，大幅提振日經指數。東京威力科創上漲1.91%，京瓷大漲6.09%。

彭博資訊指出，日經和東證指數上漲，反映出投資者對日股的看多情緒依然強勁，這兩個指數去年都交出逾25%的年漲幅，創十年來最佳表現，在全球股市也是名列前茅，因日本當局推動企業提高股東價值，而且長達數十年的通縮消退。

Saxo資本市場公司市場策略師查納納表示，「我們認為日本股市可能繼續保持吸引力，儘管報酬率可能不如2023年那麼強勁」。

查納納還說，今年日本股市面臨的潛在阻力，包括對日本銀行（央行）調整超寬鬆貨幣政策的預期，以及日圓潛在升值，但能登半島元旦發生強烈地震，近來的經濟數據多半疲軟，再加上美國聯準會（Fed）降息前景仍有不確定性，「這兩個阻力似乎都被推遲了」。

日本 投資 聯準會

上一則

英特爾車用AI晶片 大進擊

下一則

路透：台灣大選在即 市場慎防震盪 這些股票有買進機會

延伸閱讀

蘋果「全球市值王」寶座岌岌可危 微軟在後虎視眈眈

蘋果「全球市值王」寶座岌岌可危 微軟在後虎視眈眈
大型科技股帶動美股走高 史坦普500指數直逼歷史巔峰

大型科技股帶動美股走高 史坦普500指數直逼歷史巔峰
美股最錢線/7巨頭開年慘 月來最長連跌

美股最錢線/7巨頭開年慘 月來最長連跌
2024還能跟進巴菲特買日股嗎？專家：留意4利多3風險

2024還能跟進巴菲特買日股嗎？專家：留意4利多3風險

熱門新聞

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)

富國銀行：中想成為「全球第1大經濟體」推遲到2042

2024-01-04 21:39
自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因提出財測預警。(路透)

以色列最有價值上市公司股價崩跌...但跟戰爭無關

2024-01-04 12:16
在紅海的敵對行動讓全球重要貨物承運商陷入困境。(路透資料照)

不僅紅海危機 2大危險因子衝擊海運 航運商示警2024仍波濤洶湧

2024-01-06 18:37
美國公債期權市場周四有空頭大規模押注，周五公布的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。（美聯社）

美債將大跌？期權市場有空頭重押 非農就業數據引發重挫

2024-01-04 22:19

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光