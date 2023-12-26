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今年最後一周 史指升近新高

研調機構預測 明年生成式AI智慧機出貨量超過1億支 2027年突破5億支

編譯陳苓／綜合外電
研調機構預估，生成式AI智慧機明年出貨量將超過1億支，2027年更將衝破5億支，複合年均成長率（CAGR）達83%。（美聯社）
研調機構預估，生成式AI智慧機明年出貨量將超過1億支，2027年更將衝破5億支，複合年均成長率（CAGR）達83%。（美聯社）

研調機構預估，生成式人工智慧（AI）智慧手機有望在市場掀起革命性變化，明年出貨量將超過1億支，2027年更將衝破5億支，占整體智慧手機出貨量四成，三星電子和高通（Qualcomm）可望成為受惠者。

Counterpoint研究公司旗下的Smartphone 360 Service發布「生成式AI智慧手機出貨與透視」報告，預測未來一年將是生成式AI智慧機的重大轉折。

報告指出，生成式AI智慧機2023年占整體智慧機市場的比重為3%，2024年出貨量可望突破1億支，占比提高一倍到2027年時，出貨量預估將達5.22億支，占比拉升至40%，相當於83%的複合年均成長率（CAGR）。

Counterpoint把生成式AI智慧機定義為其中一種AI智慧機，也就是利用生成式AI產至原創內容，而非只是提供預先編程的回應、或執行事先設定的任務。

Counterpoint認為，生成式AI智慧機的短期產業版圖是，代工生產業者的發展路線將觸及四大領域：資訊供應、影像建立、即時翻譯、以及個人助理應用程式。

報告指出，三星電子和高通可望因為目前提供的產品和功能，成為先行者，即刻晉身為業界領袖。一如折疊機，三星電子可能會在未來兩年奪下生成式AI智慧機的近半市占，小米、Vivo、榮耀、Oppo等陸廠將緊追在後。

高通未來兩年可能會在生成式AI智慧機市場，取得80%以上的市占，聯發科則有望靠天璣9300系列晶片追趕。

AI 高通 三星

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